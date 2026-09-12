CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma

Elmalı Yağlı Güreşleri’nde CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in er meydanında sergilediği tavırlar ve pehlivanları öpme görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekerken, belediye çatısı altından yükselen ahlaksızlık skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Özdemir'in gelen tepkilere pişkince yanıt vermesinin ardından, belediyenin Zabıta Şube Müdürü CHP'li Servet Torunlar denilen şahıs eleştiri yapan vatandaşları açıkça hedef alarak ağza alınmayacak hakaretler savurdu.

CHP'li Büşra Özdemir'in, pehlivanları alınlarından öpmesi sosyal medyada gündem oldu. Belediyenin Denetim Zabıta Şube Müdürü CHP'li Servet Torunlar, Özdemir'e yönelik sosyal medya eleştirilerine karşı küfürlü paylaşım yaptı.

Tartışmanın fitilini, 4-6 Eylül'de düzenlenen 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri sırasında yaşanan görüntüler ateşledi.

PEHLİVANLARI ALNINDAN ÖPTÜ!

Güreşleri takip eden CHP'li Büşra Özdemir, er meydanına inerek pehlivanlarla bir araya geldi.

CHP'li Özdemir'in bazı güreşçilerle kucaklaştığı, bazı pehlivanları alnından öperek başarı dilediği ve bir güreşçinin de Özdemir'in elini öptüğü anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

ELEŞTİRENLER OLDU!

Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi.

Görüntüler üzerinden Özdemir'e yönelik çok sayıda eleştiri de geldi.

"LAF SÖYLEYENLERİ Sİ*****M"

Tartışmalar sürerken belediyenin Denetim Zabıta Şube Müdürü CHP'li Servet Torunlar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da gündeme geldi.

Torunlar'ın, Büşra Özdemir ile birlikte çekilmiş fotoğrafın üzerine, "Laf söyleyenleri s.....m!!!" ifadesini yazdığı görülürken Müslüm Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" şarkısını eklemesi dikkat çekti.

BİR SÜRE SONRA KALDIRILDI

Paylaşım kısa sürede tepki çekerken belediye bürokratının bir kamu görevlisi olarak kullandığı ifadeler, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Torunlar, gelen tepkilerin ardından paylaşımı hesabından kaldırdı.

KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, pehlivanları alınlarından öpmesiyle ilgili gelen eleştirilere cevap vermişti.

Güreşçilerin çok büyük başarılar kazandığını söyleyen Özdemir, "Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper." ifadelerini kullanmıştı.