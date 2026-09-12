TAG Otoyolu’nda feci kaza! Tıra çarpan kamyonette 2 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu’nda tıra çarpan kamyonette bulunan Ahmet Diyar ile Rıdvan Dakar yaşamını yitirdi
Adana’nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu’nda meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sürücüsü tespit edilmeyen 01 MC 6339 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Dokuztekne mevkisinde, A.C. idaresindeki tıra çarptı.
Kazada kamyonette bulunan Ahmet Diyar ve Rıdvan Dakar hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada araçta sıkışan iki kişinin cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Cenazeler yakınlarına teslim edilmek üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.