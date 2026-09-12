  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karahasanoğlu’ndan 12 Eylül mesajı: Darbeci zihniyet asla kazanamayacak! Başkan Erdoğan ile görüştü diye linç ettiler: Mansur Yavaş’tan kendi mahallesine sert tepki Gürlek: 16 ilde turizm güvenliği denetimi yapıldı! 323 şüpheliden 106’sı tutuklandı Avrupa ülkesinde cezaevleri dolup taştı! Ekremciler maç keyfi Belçikalılar yatak derdinde Trump’a kimsenin inanası gelmiyor ama… Savaş yakında bitecek petrol fiyatı düşecek 7 Aylık hamile Filistinli kadın şehit edildi! Şüpheli ölüm için kemik ve toprak örneği alınıyor: Kozinoğlu’nun kabrinin açılmasına başlandı Bakan Gürlek'ten 12 Eylül paylaşımı Yeni bir anayasa tarihi sorumluluk Batı Yaka’da işgal zulmü! Bir haftada 100’den fazla Filistinli alıkonuldu Prof. Dr. Selman Öğüt’ten 11 Eylül çıkışı: Fizik yasaları o gün tatile çıkmıştı!
Aktüel TAG Otoyolu’nda feci kaza! Tıra çarpan kamyonette 2 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

TAG Otoyolu’nda feci kaza! Tıra çarpan kamyonette 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TAG Otoyolu’nda feci kaza! Tıra çarpan kamyonette 2 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu’nda tıra çarpan kamyonette bulunan Ahmet Diyar ile Rıdvan Dakar yaşamını yitirdi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu’nda meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Sürücüsü tespit edilmeyen 01 MC 6339 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Dokuztekne mevkisinde, A.C. idaresindeki tıra çarptı.

 

Kazada kamyonette bulunan Ahmet Diyar ve Rıdvan Dakar hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada araçta sıkışan iki kişinin cesedini bulunduğu yerden çıkarttı. Cenazeler yakınlarına teslim edilmek üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş kazasında sol gözünü kaybeden işçiye 778 bin lira tazminat
İş kazasında sol gözünü kaybeden işçiye 778 bin lira tazminat

Yerel

İş kazasında sol gözünü kaybeden işçiye 778 bin lira tazminat

Artvin'de feci kaza: Yamaçtan yuvarlanan kamyon sürücüsüne hayatını kaybetti!
Artvin'de feci kaza: Yamaçtan yuvarlanan kamyon sürücüsüne hayatını kaybetti!

Gündem

Artvin'de feci kaza: Yamaçtan yuvarlanan kamyon sürücüsüne hayatını kaybetti!

Küçükçekmece'de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti!
Küçükçekmece'de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti!

Gündem

Küçükçekmece'de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti!

Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı
Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı

Gündem

Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23