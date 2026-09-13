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Gündem Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 105. yılında net mesaj: Düşmanın zihnine bir kez daha kazıdık
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Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 105. yılında net mesaj: Düşmanın zihnine bir kez daha kazıdık

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Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 105. yılında net mesaj: Düşmanın zihnine bir kez daha kazıdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 105. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda kararlılık vurgusu yaptı. Sakarya Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolunda millete aşılınamaz bir öz güven kazandırdığını belirten Başkan Erdoğan, "Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazıdık. Vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır.

Başkan Erdoğan, Sakarya Meydan Muhaberesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu zaferin Türk milletinin bağımsızlık azmini tüm dünyaya gösterdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolunda millete büyük bir öz güven kazandırdığını vurguladı. Sakarya Zaferi'nin dünya harp tarihine geçen unutulmaz bir başarı olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve şehitleri rahmetle anarak, ecdadın mirasına ve vatan toprağına sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. Yıl dönümü mesajı: "Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muhaberesi, bu milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olmuştur.

" TÜRK MİLLETİ SAKARYA ZAFER İLE DÜNYA HARP TARİHİNE GEÇECEK BİR ZAFERE İMZA ATMIŞTIR"

Yokluklar içerisinde, en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muhaberesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır.

"VATANIMIZIN HER BİR KARIŞ TOPRAĞINI BEDELİ NE OLURSA OLSUN KORUYACAĞIZ"

Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Malazgirt'ten Sakarya'ya kadar Anadolu'nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden, aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NIN TÜM KAHRAMANLARINI RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Bu vesileyle, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum."

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