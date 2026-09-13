Cami halılarının üzerinde ayakkabılarla yürüdüler: Hatim bahanesiyle rezalet şov!

İbadethane adabını ve dini hassasiyetleri hiçe sayan skandal bir paylaşıma daha imza atıldı. Sosyal medyada "İrem Nur’un hatim kutlaması" etiketiyle paylaşılan görüntülerde, gösterişli bindallı kıyafeti ve topuklu ayakkabılarıyla caminin içine giren bir kadının, halıların üzerinde defile yaparcasına yürüdüğü görüldü.

"HATİM BAHANE, ŞOV VE SAYGISIZLIK ŞAHANE!"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan rezalete vatandaşlar sert sözlerle tepki gösterdi. Hatim kutlaması adı altında caminin bir podyuma ve sosyal medya içerik stüdyosuna dönüştürülmesine ateş püsküren kullanıcılar, "Cami ibadet ve saygı mekânıdır, topuklu ayakkabıyla halılara basıp şov yapılacak yer değildir! Bu edepsizliğe ve ahlaksızlığa derhal son verilmeli" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

REZİLLİKLERİ YETMEDİ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAKTAN GERİ DURMADILAR!

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Hatim gibi mübarek bir vesileyi görsel bir gösteriye dönüştürürken cami kurallarını çiğneyen şahıslar, imza attıkları rezillikle yetinmeyip bu anları bir de pişkinlikle sosyal hesaplarında dolaşıma soktu. "Hatim kutlaması böyle mi yapılır, caminin içerisine ayakkabıyla girmek hangi akla ve vicdana sığar?" sorusunu soran vatandaşlar, dini mekânların prim ve şov aracı haline getirilmesine tepki gösterdi.