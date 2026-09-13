Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor...

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi boşta kalmıştı. İtalyan gazeteci Damiano Er Faina'nın iddiasına göre, Galatasaray ile yolları ayrılan ve şu anda bonservisi elinde olan Mauro Icardi, kendisini İtalyan ekibi Lazio'ya önerdi. Ancak takımın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Arjantinli golcü konusunda kararsız ve taktiksel beklentileri nedeniyle şimdilik bu transfere sıcak bakmıyor.