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Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor...

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Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor...

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra yollarını ayıran Mauro Icardi kendisini Lazio'ya önerdi. Ancak Arjantinli golcüye bir kez daha kapılar kapandı.

#1
Foto - Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor...

Galatasaray ile yollarını ayıran Mauro Icardi boşta kalmıştı. İtalyan gazeteci Damiano Er Faina'nın iddiasına göre, Galatasaray ile yolları ayrılan ve şu anda bonservisi elinde olan Mauro Icardi, kendisini İtalyan ekibi Lazio'ya önerdi. Ancak takımın teknik direktörü Gennaro Gattuso, Arjantinli golcü konusunda kararsız ve taktiksel beklentileri nedeniyle şimdilik bu transfere sıcak bakmıyor.

#2
Foto - Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor...

Teknik direktör Gennaro Gattuso, sadece ceza sahası içinde etkili bir bitirici değil; geriden oyun kurmaya yardımcı olacak, pres kalitesi yüksek ve komple bir forvet oyuncusu arıyor.

#3
Foto - Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor...

Icardi'nin kariyerini övse de oyun sistemine tam uymayacağını düşündüğü için kararsızlık yaşıyor.

#4
Foto - Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor...

Mauro Icardi'nin yüksek maaş beklentisi de transferi zora sokan nedenler arasında yer alıyor. Lazio ile anlaşma sağlayamazsa Arjantinli golcü bir kez daha hüsrana uğrayacak.

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