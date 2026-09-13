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Dünya Feribot battı: 1 kişi öldü, 30 kişi kayboldu
Dünya

Feribot battı: 1 kişi öldü, 30 kişi kayboldu

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Feribot battı: 1 kişi öldü, 30 kişi kayboldu

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında feribotun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi kayboldu. Kayıp 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Vanuatu Başbakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Santo Adası'ndan Ambae Adası'na sefer yapan "MV Matui" feribotunun battığı bildirildi.

Feribotta bulunan 40'tan fazla yolcu ve mürettebattan 15'inin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kayıp 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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