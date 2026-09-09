Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

Kahramanmaraş’ın gastronomi kültürü; yüzyıllar boyunca şekillenen üretim geleneği, coğrafi zenginlikleri ve yörede yetişen ürünlerin mutfaktaki kullanımıyla kendine özgü bir karakter taşıyor. Et, bulgur, yoğurt, tarhana, sumak ekşisi, kırmızı biber ve yöresel otların yoğun olarak kullanıldığı Maraş mutfağı; güçlü aromaları, ekşi tatları ve geleneksel pişirme teknikleriyle zengin bir sofra kültürünü yansıtıyor. Maraş tarhanası, eli böğründe, sömelek köfte, ekşili aya sulusu, yoğurtlu dövme aşı, acem pilavı, Maraş paçası, içli köfte, mumbar dolması ve çöş börek, şehrin karakteristik lezzetleri arasında öne çıkıyor. Maraş tarhanası; yoğurt, dövme ve kekikle hazırlanıp ince sergiler halinde kurutulması ve hem çerez hem de çorba olarak tüketilmesiyle kentin özgün mutfak mirasını yansıtırken, sumak ekşisi ve Maraş biberi de yemeklere kendine özgü tat ve aroma katıyor. Tatlılarda ise cevizli sucuk, samsa, ravanda şerbetiyle hazırlanan Maraş çöreği ve burma kadayıf öne çıkıyor. Şehrin dünya çapında tanınan simge lezzeti Maraş dondurması ise keçi sütü ve salep kullanımıyla kazandığı yoğun kıvamıyla Kahramanmaraş’ın gastronomi kimliğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu zengin mutfak mirası, 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerine Kahramanmaraş’ın özgün tatlarını keşfetme ve şehrin kültürünü damaklarda deneyimleme fırsatı sunacak.