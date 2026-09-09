  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Depolarda tarihi düşüş! Almanya’da gaz sancısı Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Yumurtayı 10'a katlayacak, her evde var ama kimse bilmiyor Hiç beklenmeyen Fatih Terim çıkışı geldi: Rasim Ozan Kütahyalı youtube kanalında ilan etti... Keyifleri kursaklarında kaldı: Çekirdek yerken hayatlarının şokunu yaşadılar! Terör devletine Avrupa’dan bir tepki daha: ‘İsrail'in yerleşim politikası yasa dışıdır’ Piyasayı toz duman edecek: Yenilenmiş model Türkiye'de satışa çıkacak! Tam bir hız canavarı Luis Suarez çünkü... Galatasaray 'Hakan Safi neden seçilmedi' demesin
Kültür Sanat
14
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12–20 Eylül tarihleri arasında 18. durağı Kahramanmaraş olacak. işte Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali 'nin lezzet noktaları.

#1
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 12–20 Eylül tarihleri arasında 18. durağı Kahramanmaraş olacak. İlk kez festivalle buluşacak şehir, dokuz gün boyunca tarihi ve kültürel mekanlarına yayılan etkinliklerle kültür ve sanatın merkezine dönüşecek. UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle öne çıkan Kahramanmaraş’ın gelenekleri festivalle birlikte farklı sanat disiplinleriyle yeniden yorumlanacak. Şehrin mutfak kültürü ise 52 Lezzet Noktası ile festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak.

#2
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kahramanmaraş, edebiyatından el sanatlarına, müziğinden mutfak kültürüne kadar güçlü bir mirası bugüne taşıyan şehirlerimizden biri. UNESCO Edebiyat Şehri unvanı da bu zengin birikimin uluslararası ölçekteki değerini ortaya koyuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni ilk kez Kahramanmaraş’a getirerek şehrimizin sahip olduğu bu büyük kültürel potansiyeli daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

#3
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecine de dikkat çekerek, “Kahramanmaraş’ın yaşadığı büyük acının ardından yeniden ayağa kalkma iradesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Şehrimizin ihya ve yeniden inşa sürecine yalnızca fiziki yapılarıyla değil, kültürel ve sosyal hayatıyla da eşlik etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Kültür ve sanatın iyileştirici, birleştirici ve geleceğe umutla bakmayı sağlayan gücüne inanıyoruz. Bu festival vesilesiyle Kahramanmaraş’ın tarihi mekanlarını, sanatını, edebiyatını, zanaatlarını ve insan hikayelerini yeniden hayatın merkezine taşıyacağız.” ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, Kahramanmaraş mutfağının da festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, kentin geleneksel lezzetlerinin 52 Lezzet Noktası aracılığıyla tanıtılacağını ifade etti. Maraş mutfağının kendine özgü tatlarının kültürel mirasın ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, festivalin şehrin gastronomi zenginliğini keşfetmek isteyenler için de kapsamlı bir buluşma noktası olacağını söyledi.

#4
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

KAHRAMANMARAŞ’IN MUTFAK KÜLTÜRÜ 52 LEZZET NOKTASI’NDA ZİYARETÇİLERLE BİR ARAYA GELECEK Kahramanmaraş’ın gastronomi programına Michelin rehberinde yer alan Sinem Özler ev sahipliği yapacak. Şef Claudio Chinali, şef Kerem Bilginer, televizyon programı sunucusu ve yemek anlatıcısı Sedef İybar, gastronomi yazarı Ebru Erke, Kahramanmaraş gastronomi uzmanı Sibel Dedeoğlu, yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli İpek ve gastronomi yazarı Talip Bayram ise konuk isimler arasında yer alacak.

#5
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

Kahramanmaraş’ın gastronomi kültürü; yüzyıllar boyunca şekillenen üretim geleneği, coğrafi zenginlikleri ve yörede yetişen ürünlerin mutfaktaki kullanımıyla kendine özgü bir karakter taşıyor. Et, bulgur, yoğurt, tarhana, sumak ekşisi, kırmızı biber ve yöresel otların yoğun olarak kullanıldığı Maraş mutfağı; güçlü aromaları, ekşi tatları ve geleneksel pişirme teknikleriyle zengin bir sofra kültürünü yansıtıyor. Maraş tarhanası, eli böğründe, sömelek köfte, ekşili aya sulusu, yoğurtlu dövme aşı, acem pilavı, Maraş paçası, içli köfte, mumbar dolması ve çöş börek, şehrin karakteristik lezzetleri arasında öne çıkıyor. Maraş tarhanası; yoğurt, dövme ve kekikle hazırlanıp ince sergiler halinde kurutulması ve hem çerez hem de çorba olarak tüketilmesiyle kentin özgün mutfak mirasını yansıtırken, sumak ekşisi ve Maraş biberi de yemeklere kendine özgü tat ve aroma katıyor. Tatlılarda ise cevizli sucuk, samsa, ravanda şerbetiyle hazırlanan Maraş çöreği ve burma kadayıf öne çıkıyor. Şehrin dünya çapında tanınan simge lezzeti Maraş dondurması ise keçi sütü ve salep kullanımıyla kazandığı yoğun kıvamıyla Kahramanmaraş’ın gastronomi kimliğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu zengin mutfak mirası, 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerine Kahramanmaraş’ın özgün tatlarını keşfetme ve şehrin kültürünü damaklarda deneyimleme fırsatı sunacak.

#6
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

MARAŞLILAR KONSER MARATONUNDA BİRBİRİNDEN ÖZEL İSİMLERİ DİNLEYECEK Kahramanmaraş’ta festival akşamları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde düzenlenecek konserlerle şenlenecek. Konser programı kapsamında Kıraç, Alişan, Sefo, Ahmet Şafak, Derya Uluğ, Fatma Turgut, Ebru Yaşar, Merve Özbey ve Murat Boz Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluşacak. Festival programında ünlü sanatçıların yanı sıra birbirinden özel konser programları da yer alacak. 6’ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı’nın konserinden Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerinin seslendirileceği “Neşet Ertaş Türküleri”ne uzanan yedi ayrı konser Kahramanmaraşlıların dinletisine sunulacak.

#7
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

ATÖLYELERDEN SERGİLERE, ÇOCUK OYUNLARINDAN ETKİNLİKLERE UZANAN PROGRAM Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali ile Kahramanmaraş Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, Kahramanmaraş Kalesi’nde “Yaşayan Miras: Kahramanmaraş Sergisi” ve “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” yer alacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde bulunan Kahramanmaraş ve Anadolu Kültürü Temalı Giysi Sergisi ve Taş Medrese’deki Edebiyattan Nakışa sergileri de festival boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İlk kez düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali’nde tiyatro ve müzikaller çocuklar için sahnelenecek. Elsa Çocuk Müzikali’nden Küçük Ejderha Lili’ye uzanan özel çocuk etkinlikleri miniklere keyif dolu anlar yaşatacak. Aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi Çocuk Köyü’nde kurulacak Çocuk Köyü Etkinlikleri ve ASELSAN Çocuk Şenliği de çocukların eğlence dünyasına ortak olacak.  Fotoğraf tutkunları ise FotoMaraton Kahramanmaraş ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde, şehrin köklü geçmişinden izler barındıran sokakları kendi kadrajlarıyla ölümsüzleştirecek. Yarışmanın da yapıldığı etkinlikte Kahramanmaraş eşsiz fotoğraflara kavuşacak. Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 12 – 20 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, çocuk oyunlarından birbirinden farklı etkinliklerine uzanan programıyla ziyaretçilerine şehrin kültürel zenginliğini sanatla iç içe deneyimleme fırsatı sunacak. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

#8
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

#9
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

#10
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

#11
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

#12
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

#13
Foto - Bakan Ersoy: Kahramanmaraş'ın kültürel değerleri yeniden hayatın merkezine taşıyacağız! Lezzet noktaları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı
Gündem

Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Çalıştayı'na katılan aşiret mensupları, toplumun karşı karşıya bu..
İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!
Dünya

İngiltere’den İsrail’e yeni yaptırım!

İngiltere Başbakanı Andy Burnham hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan İsrail yerleşimlerine yönelik yeni yaptırım paketini bugün ..
CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...
Gündem

CHP’li Tunç Soyer’e yargı şoku! İşte yolsuzluk ve dolandırıcılıktan istenen ceza...

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON AŞ üzerinden ..
Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü
Gündem

Seçimleri kazanamayınca hüngür hüngür ağladı! 'Twerk Dansı' bitiyor hüznü

CHP’li Sinem Dedetaş’ın adının karıştığı dev rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Üskü..
İmamoğlu suç örgütü davasında şok ifade: 'Patron emir verdi, Olay TV'yi alacaksın'
Gündem

İmamoğlu suç örgütü davasında şok ifade: 'Patron emir verdi, Olay TV'yi alacaksın'

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci duruşmasında sanık Sarp Yalçınkaya'nın mahkemedeki itirafları, CHP’li İBB’deki kirli..
Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu
Dünya

Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirildiği belirtilen ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayımladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23