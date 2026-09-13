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Dünya Koleksiyoncular her yerde arıyor: Bu parayı getirene 130 bin lira veriyorlar!
Dünya

Koleksiyoncular her yerde arıyor: Bu parayı getirene 130 bin lira veriyorlar!

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Koleksiyoncular her yerde arıyor: Bu parayı getirene 130 bin lira veriyorlar!

Ukrayna’nın 1992 basımı 1 grivnalık nadir madeni paraları, arka yüzündeki kesintisiz üçgen detayı sayesinde müzayedelerde 130 bin TL’yi bulan fiyatlarla alıcı buluyor.

Ukrayna’nın 1992 basımı 1 grivnalık nadir madeni paraları, arka yüzündeki kesintisiz üçgen detayı sayesinde müzayedelerde 130 bin TL’yi bulan fiyatlarla alıcı buluyor.

Ukrayna’nın 1992 yılında bastığı eski 1 grivnalık sarı renkli madeni paraların nadir bir çeşidinin yüksek maddi değere sahip olduğu bildirildi. Kolesiyonerlerin ilgisini çeken bu para sıradan paralardan zor ayırt ediliyor.

 

TASARIM DETAYI BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, söz konusu madeni paraların arka yüzünde yer alan tasarım detayları belirleyici bir rol oynuyor. Standart basımlarda arka yüzdeki üçgen motifleri daha küçük parçalara bölünmüş halde bulunurken, nadir olan ilk basım örneklerde bu üçgenlerin kesintisiz ve bütün bir yapıya sahip olduğu ifade edildi.

 

130 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Uzmanlar ve koleksiyonerler, arka yüzündeki üçgenleri bölünmemiş olan 1992 basımı 1 grivnaların özel müzayede platformlarında 120 bin grivnadan (yaklaşık 130 bin liradan) başlayan fiyatlarla alıcı bulabildiğini belirtti.

Madeni paraların genel görünüm itibarıyla sıradan paralardan ayırt edilmesinin zor olduğu, değerini belirleyen temel unsurun ise 1992 yılı basımı, sarı metalik renk ve arka yüzdeki bitişik üçgen detayı olduğu kaydedildi.

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