Sıcak saatler yaşanıyor! 'Suudi Arabistan saldırıya geçti

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 48 saat içinde Taiz, Marib, Hudeyde, Cevf, Sada, Amran ve Hacce kentlerine 129 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Seri, söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki askeri üslerden kalkan F-15 ve Typhoon tipi uçaklarla gerçekleştirildiğini aktardı.

Seri, Yemen halkına yönelik bu saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmayacağını savundu.

Yemen'de taraflar arasındaki çatışma

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, hükümet güçleri ile Husilerin kontrolündeki bölgelerde değişiklik yaşanmasına neden oldu.

Sahada yaşanan son gelişmelerle birlikte Husiler, Hudeyde ve Taiz'deki pek çok ilçe, Kızıldeniz kıyısındaki Meha kenti ve Babulmendeb çevresindeki adalarda kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Bu durum, Husilerin küresel bir su yolu olan Babulmendeb üzerinde fiili hakimiyet kurduğunu gösteriyor.