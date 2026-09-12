Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı

Şırnak’ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazası 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Nusaybin istikametinden Cizre yönüne seyreden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, İdil’e bağlı Köyceğiz köyü yakınlarında kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanırken, araçta bulunan 3’ü kadın 5 kişi yaralandı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Durumu ağır olan T.S. ve H.K. Cizre Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki kişi kurtarılamadı

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan T.S. Cizre’de, diğer bir yaralı ise İdil’de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Şırnak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kritik yaralı ambulans uçakla sevk edildi

Kazada yaralananlardan S.S.’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Durumu kritik olan H.K. ise ileri tedavi amacıyla ambulans uçakla Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Diğer yaralılardan birinin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.