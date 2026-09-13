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Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı!

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında kontrolü kaybeden otomobil aydınlatma direğine çaptı. Kazada 4 kişi yaralanırken bir kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Foto - Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı!

Edinilen bilgilere göre, kaza gece yarısı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Foto - Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı!

Sürücüsü henüz bilinmeyen 34 EAU 937 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

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Foto - Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı!

Savrulan otomobil, aydınlatma direğine saplanarak durabildi. Kazada araçta bulunan V.Y., E.D., Y.C. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

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Foto - Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı!

Yaralılardan kimliği belirlenemeyen kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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