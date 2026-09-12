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Gündem Neler oluyor? Türkiye'den jet hızında Suudi Arabistan açıklaması
Gündem

Neler oluyor? Türkiye'den jet hızında Suudi Arabistan açıklaması

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Neler oluyor? Türkiye'den jet hızında Suudi Arabistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle:

"Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz"

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