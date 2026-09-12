Neler oluyor? Türkiye'den jet hızında Suudi Arabistan açıklaması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle:
"Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz"