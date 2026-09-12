  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karahasanoğlu’ndan 12 Eylül mesajı: Darbeci zihniyet asla kazanamayacak! Başkan Erdoğan ile görüştü diye linç ettiler: Mansur Yavaş’tan kendi mahallesine sert tepki Gürlek: 16 ilde turizm güvenliği denetimi yapıldı! 323 şüpheliden 106’sı tutuklandı Avrupa ülkesinde cezaevleri dolup taştı! Ekremciler maç keyfi Belçikalılar yatak derdinde Trump’a kimsenin inanası gelmiyor ama… Savaş yakında bitecek petrol fiyatı düşecek 7 Aylık hamile Filistinli kadın şehit edildi! Şüpheli ölüm için kemik ve toprak örneği alınıyor: Kozinoğlu’nun kabrinin açılmasına başlandı Bakan Gürlek'ten 12 Eylül paylaşımı Yeni bir anayasa tarihi sorumluluk Batı Yaka’da işgal zulmü! Bir haftada 100’den fazla Filistinli alıkonuldu Prof. Dr. Selman Öğüt’ten 11 Eylül çıkışı: Fizik yasaları o gün tatile çıkmıştı!
Gündem Ekipler seferber oldu! Bolu’da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu
Gündem

Ekipler seferber oldu! Bolu’da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Bolu Gerede'de Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Bolu’nun Gerede ilçesinde sanayi bölgesinden yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

 

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Burhaniye'de aynı ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Burhaniye'de aynı ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yerel

Burhaniye'de aynı ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangınına ekipler yaklaşık 2 saatte ulaşabildi
Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangınına ekipler yaklaşık 2 saatte ulaşabildi

Yerel

Akseki'de Gidengelmez Dağları'ndaki orman yangınına ekipler yaklaşık 2 saatte ulaşabildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23