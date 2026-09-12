Ekipler seferber oldu! Bolu’da geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu Gerede'de Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Bolu’nun Gerede ilçesinde sanayi bölgesinden yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.