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Gündem Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga
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Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga

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Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dosyanın seyrini değiştirecek yeni bir operasyon geldi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturmasında delillerin karartıldığı ve sürece müdahale edildiği iddiaları üzerine yeni bir operasyon başlattı. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli için 7 ilde eş zamanlı işlem başlatıldı.

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