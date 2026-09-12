İşte C-390’ı sipariş eden 11. ülke

Brezilyalı havacılık şirketi Embraer, Özbekistan’ın ilk C-390 Millennium askeri nakliye uçağını tanıttı. Bu gelişmeyle Özbekistan, Türkistan’da C-390’ın ilk kullanıcısı oldu. Brezilyalı üretici, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyururken teslimata ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı.

Embraer, Özbekistan’a yönelik siparişi alıcı ülkenin kimliğini açıklamadan bir yıldan uzun süre gizli tuttu. Şirket, 27 Aralık 2024’te anlaşmayı imzaladı ancak müşteriyi yalnızca “açıklanmayan müşteri” olarak listeledi. Alıcının Özbekistan olduğu ise 3 Şubat 2026’da düzenlenen Singapur Havacılık Fuarı sırasında açıklandı. Siparişin 2 adet C-390 Millennium uçağını kapsadığı belirtilirken, uçakların teslimat takvimi ise henüz netlik kazanmış değil.

“Bu devrim niteliğindeki uçak...”

Siparişin Şubat ayında açıklanmasının ardından Embraer CEO’su Bosco da Costa Junior, “Özbekistan Hava Kuvvetleri nakliye kabiliyetlerini modernize ederken, Özbekistan Cumhuriyeti’ni C-390 operatörleri arasına resmen dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Türkistan’ın bu önemli hava kuvvetlerinin bizi tercih etmesinden onur duyuyoruz. Bu devrim niteliğindeki uçağın görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmesini sağlamak için Özbekistan ile yakın iş birliği içinde çalışacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

C-390, Özbekistan’ın mevcut hava nakliye filosunda önemli bir boşluğu dolduracak. Özbek Hava Kuvvetleri hâlihazırda 4 adet Airbus C295M-W hafif nakliye uçağının yanı sıra Sovyet döneminden kalma İlyuşin İl-76TD ağır nakliye uçaklarını kullanıyor. Boyut ve menzil açısından bu iki uçak tipi arasında konumlanan C-390, Özbekistan’ın orta sınıf askeri nakliye kapasitesini güçlendirecek. Tedarik süreci aynı zamanda ülkenin büyük ölçüde Sovyet mirası uçaklardan oluşan hava filosunu çeşitlendirme ve modernize etme çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Özbekistan, son dönemde Airbus H125 ve H215 helikopterleri de dahil olmak üzere çeşitli Batı menşeli hava araçlarını envanterine katarak bu yöndeki adımlarını hızlandırdı.

C-390’ı işleten veya sipariş eden 11. ülke oldu

Özbekistan, C-390’ı işleten veya sipariş eden 11. ülke oldu. Böylece Brezilya, Portekiz, Macaristan, Güney Kore, Hollanda, Avusturya, Çekya, İsveç, Slovakya ve Litvanya’nın ardından C-390 kullanıcıları arasına katıldı. Bu bağlamda, Embraer tarafından NATO sistemleriyle birlikte çalışabilir şekilde tasarlanan C-390’ın bugüne kadarki müşterilerinin büyük bölümünü NATO üyesi ülkeler ve NATO’nun yakın ortakları oluşturuyor.

Kaynak: defenceturk