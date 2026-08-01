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Kadın - Aile Gelişmekte olan kanser hücrelerini önleyen kür! İşte bu ev yapımı en iyi içecek! Zeytinyağı anti-kanser...
Kadın - Aile

Gelişmekte olan kanser hücrelerini önleyen kür! İşte bu ev yapımı en iyi içecek! Zeytinyağı anti-kanser...

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Gelişmekte olan kanser hücrelerini önleyen kür! İşte bu ev yapımı en iyi içecek! Zeytinyağı anti-kanser...

Çin’de ünlü bir Herbalistin tavsiyesi üzerine bu içeceği içmeye başladı. 3 ay boyunca düzenli bir şekilde bu içeceği kullandı ve şimdi sağlığına kavuşmuş durumda. O dönem en iyi kürlerden birisi olarak gösterilen ev yapımı içereceğin tarifi yıllar sonra yeniden aranmaya başlandı. Pancar, sarımsak ve soğuk sıkım zeytinyağı da güçlü anti-kanser bileşenler içerir.

Çin’de ünlü bir Herbalistin tavsiyesi üzerine bu içeceği içmeye başladı. 3 ay boyunca düzenli bir şekilde bu içeceği kullandı ve şimdi sağlığına kavuşmuş durumda.

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Bay Seto akciğer kanseri idi. Çin’de ünlü bir Herbalistin tavsiyesi üzerine bu içeceği içmeye başladı. 3 ay boyunca düzenli bir şekilde bu içeceği kullandı ve şimdi sağlığına kavuşmuş durumda.

Bu içeceği hazırlamak için ihtiyacınız olan

  • 1 adet pancar kökü.
  • 1 havuç.
  • 1 elma.

Bu malzemeleri yıkayıp, kesip, meyve sıkacağında suyunu çıkardıktan sonra bekletmeden suyunu içebilir ve geri kalan posasını cildinize sürebilirsiniz.

Bu mucize içeceğin etkili olduğu rahatsızlıklar!

1) Gelişmekte olan kanser hücrelerini önlemekte.
2) Karaciğer, böbrek, pankreas hastalıklarını önlemekte ve ülser tedavisinde de kullanılabilmekte.
3) Akciğeri güçlendirir, kalp krizi ve yüksek tansiyonu önler.
4) Bağışıklık sistemini güçlendirir.
5) Kızarmış, yorgun veya kuru gözlere iyi gelir.
6) Kas ağrısını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
7) Bağırsak hareketlenmesine yardımcı olarak kabızı ortadan kaldırır. Detoks olarak da kullanılabildiğinden cildiniz daha sağlıklı ve parlak bir görünüme sahip olacaktır.
8) Boğaz enfeksiyonuna iyi gelir.
9) kadınlarda özel ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.
10) Saman nezlesine iyi gelir
Sağlıcakla kalın…

 

Not: Pancarın keskin toprak kokusundan hoşlanmayanlar birkaç yaprak nane katabilirler, tadı gerçekten çok güzel oluyor.

Not 2 : Pancar suyu, Avrupa’da yıllardır kanser tedavisinde kullanılıyor. Hatta bu pancar suyu içeren alternatif tıp yöntemine ilk yönelenler de Alman Farberse ve Schoenenberger doktorlar oldu.

1930’ların başında ise Macar bir profesör, pancar suyunun kanser tedavisindeki etkilerini gözlemler. Pancar suyunun detoks yararları yanında hücre tahribatlarını engelleyerek korunmasına yardımcı olduğunu fark eder.

 

Hatta sporcuların da daha iyi bir fiziksel performans için beslenme rutinlerine pancar suyunu eklerler. 1 adet pancar, 1 adet havuç ve 1 adet elma ile dünyada ABC meyve suyu olarak bilinen, vitamin ve antioksidan deposu taze bir detoks içeceği hazırlayabilirsiniz. Bu üçlü, hem meyve suyu sıkacağında hem de blenderda su eklenerek pratik bir şekilde yapılabilir.

Elma kanseri tamamen iyileştirmez veya doğrudan engellemez; ancak içeriğindeki yüksek antioksidanlar, lifler ve flavonoidler sayesinde sağlıklı bir diyetin parçası olarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kanser hücrelerini tamamen iyileştiren;

Sağlıklı beslenme, zerdeçal, yeşil çay ve brokoli gibi antioksidan bileşenler içeren gıdalarla bağışıklığı güçlendirip riski azaltabilir. 
Özellikle brokoli sülforafan açısından son derece zengindir. Sarımsak ve soğuk sıkım zeytinyağı da güçlü anti-kanser bileşenler içerir. Kanserden korunmak için kullanın.

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