Sabah yeşil çay içerseniz... 1 yemek kaşığı kiraz meyvesinin sapı fitliğin sırrı: Ne kilo kalıyor ne ödem

Kiraz sapı çayının en bilinen özelliği diüretik (idrar söktürücü) olmasıdır. Vücutta biriken fazla suyun ve ödemin dışarı atılmasına yardımcı olur. Özellikle şişkinlik hissettiğiniz dönemlerde rahatlama sağlayabilir. Toksinlerin Atılmasını Destekler (Detoks Etkisi) Böbreklerin işleyişini destekleyerek vücudun zararlı maddelerden ve toksinlerden arınmasına katkı sağlar. Kanın temizlenmesine yardımcı olan doğal bir detoks içeceğidir. Doğrudan yağ yakma özelliği olmasa da, ödemi atması ve metabolizmayı hafifçe desteklemesi sayesinde diyet süreçlerinde sıkça tercih edilir. Kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlar ve diyet listelerinde iyi bir alternatif oluşturur. İdrar akışını hızlandırdığı için idrar yollarının temizlenmesine yardımcı olur. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltabilir ve böbrek taşı/kumu oluşumunu önlemeye katkı sunar. Stresli günlerin ardından veya akşam saatlerinde tüketildiğinde vücuda rahatlık hissi verir, sinir sistemini yatıştırmaya yardımcı olur. KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR? Evde kuruttuğunuz veya aktardan aldığınız kiraz saplarıyla şu şekilde hazırlayabilirsiniz: Malzemeler: 1 yemek kaşığı kurutulmuş kiraz sapı, 1 büyük su bardağı su. Hazırlanışı: Suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kiraz saplarını atın ve kısık ateşte 5-10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Servis: Ocaktan aldıktan sonra birkaç dakika demlenmeye bırakın, ardından süzerek sıcak veya ılık olarak tüketin. Önemli Uyarı: Kiraz sapı çayı güçlü bir idrar söktürücü olduğu için aşırı tüketimi vücudun susuz kalmasına (dehidrasyon) veya potasyum gibi önemli minerallerin kaybına yol açabilir. Günde 1-2 fincandan fazla tüketilmemesi önerilir. Kronik böbrek rahatsızlığı olanların veya hamilelerin tüketmeden önce mutlaka bir hekime danışması gerekir. hafızayı korumayı ve güçlendirmeyi sağlar.