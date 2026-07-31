Sabah yeşil çay içerseniz... 1 yemek kaşığı kiraz meyvesinin sapı fitliğin sırrı: Ne kilo kalıyor ne ödem
Sabah saatlerinde tüketilen yeşil çay, hem zihinsel uyanıklığı desteklemesi hem de içerdiği güçlü antioksidanlarla vücudu korumaya yardımcı olması nedeniyle en çok tercih edilen içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. Doğanın en güçlü ödem söktürücüsüyle tanışmaya hazır mısınız? Hem formda kalmanın hem de böbrekleri temizlemenin en kolay yolu olan kiraz sapı çayı hafızayı korumayı ve güçlendirmeyi sağlar. Uzmanlar, dengeli beslenme ile birlikte kullanılan yeşil çayın katkı sağlayabileceğini belirtiyor.