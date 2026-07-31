Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken konuşma: Hocalara 'ego' uyarısı!

Bilal Erdoğan, Sivas'ta yaptığı konuşmada sosyal medyada tartışmalarıyla gündeme gelen bazı din adamlarını eleştirdi. Erdoğan, "YouTube uleması" ifadesini kullanarak, bu tür polemiklerin büyük bir gaflet olduğunu söyledi.

Son günlerde bazı hocaların ve ilim ehlinin sosyal medya platformları üzerinden birbirlerini hedef aldıkları tenkit ve kınama videoları kamuoyunda rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor. İslami camiada vahdet ruhuna zarar veren bu tartışmalara, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Sivas'ta düzenlenen Siyer-i Nebi Külliyesi 1. Etap Temel Atma Töreni'nde kürsüye çıkan Erdoğan, isim vermeden sosyal medyadaki 'reyting' ve 'nefsaniyet' odaklı hoca kavgalarını eleştirdi.

"ALİMLERİN ARASINDA BİRLİK OLMAZSA..."

Topluma rehberlik etmesi gereken isimlerin kendi aralarındaki çekişmelerinin avama (halka) olumsuz yansıdığına dikkat çeken Erdoğan, "Alimlerimizin arasında birlik olmazsa, avamın arasında birliği nasıl sağlayabiliriz?" sorusuyla meselenin vahametini gözler önüne serdi.

Üniversitelerdeki veya üniversite dışındaki tüm hocaların birlik ve beraberliği sağlama konusunda hassas davranması gerektiğini belirten Erdoğan, "Kendi aralarındaki bu birliği sağlama konusunda biraz egolarını, kibirlerini, Peygamber ahlakının da gereği olarak geride bırakmaları gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"YOUTUBE ÜZERİNDEN TARTIŞMAK BÜYÜK BİR GAFLET"

İlmi meselelerin ve ihtilafların kamuoyuna açık sosyal medya mecralarında, sıradan vatandaşları da polemiklerin içine çekecek şekilde yapılmasının İslam ahlakıyla bağdaşmadığına vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avamı ilgilendirmeyen tartışmaları YouTube kanalları ve sosyal medya mecraları üzerinden yapmalarının büyük bir gaflet olduğunu düşünüyorum. Bundan vazgeçilmesi gerektiğine inanıyorum."

VAHDET TEMENNİSİ

Konuşmasının sonunda, temeli atılan ilim yuvasının misyonuna da değinen Bilal Erdoğan, "İnşallah bu medrese, buradaki araştırma merkezi ve enstitüler, İslam alimlerini de dünyanın dört bir tarafından Efendimizin (s.a.v) ahlakı etrafında toplamaya vesile olur inşallah." diyerek İslam alemine vahdet ve kardeşlik çağrısında bulundu.