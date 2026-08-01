Melih Gökçek bağış yaptı Helal ve haramı hatırladılar! Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e zor sorular

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, "Özgür Özel'in haram-helal anlayışı" başlıklı yazısında, Özgür Özel'in genel başkanlığındaki yeni partinin bağış politikası üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yazısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'in yeni kurulan partiye sembolik olarak 1 lira 3 kuruş bağış gönderdiğini hatırlatan Karahasanoğlu, partinin bu bağışı "Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız" açıklamasıyla iade ettiğini aktardı.

Karahahasanoğlu, bu yaklaşımın ardından CHP'li belediyelerle ilgili kamuoyuna yansıyan çeşitli soruşturma ve tartışmaları sıralayarak, Özgür Özel'in aynı hassasiyeti bu olaylarda gösterip göstermediğini sorguladı.

"VIP minibüs için aynı hassasiyet gösterildi mi?"

Ali Karahasanoğlu, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e VIP donanımlı minibüs hediye ettiği yönündeki tartışmaları hatırlatarak, bu konuda "helal-haram" değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını sordu.

Yazar, "Özgür Özel yıllardır kullandığı minibüsün VIP donanımı ile ilgili, 'biz helal paramıza haram para karıştırmayız' açıklaması yaptı mı? Ben duymadım." ifadelerini kullandı.

CHP'deki tartışmaları hatırlattı

Karahasanoğlu, yazısında CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde gündeme gelen bağış tartışmalarına da değindi.

Muhittin Böcek'in oğlundan geldiği belirtilen para trafiğiyle ilgili parti yöneticilerinin açıklamalarını hatırlatan Karahasanoğlu, Özgür Özel'in bu konularda da aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

Tanju Özcan ve belediyelerle ilgili sorular

Yazısında Bolu Belediyesi üzerinden gündeme gelen kurban organizasyonu tartışmalarına da yer veren Karahasanoğlu, Tanju Özcan'ın yeniden CHP'ye dönüş kararını hatırlatarak, vatandaşların emanet ettiği paralar konusunda herhangi bir iade veya öz eleştiri yapılıp yapılmadığını sordu.

Karahasanoğlu ayrıca Üsküdar ve Etimesgut belediyelerine yönelik soruşturmaları da hatırlatarak, bu dosyalar için de aynı "helal-haram" yaklaşımının sergilenip sergilenmeyeceğini gündeme taşıdı.

"Şeffaflık sadece bağış miktarını açıklamak değildir"

Yazısının devamında yeni partinin mali yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, yalnızca toplanan bağış miktarının açıklanmasının yeterli olmadığını söyledi.

Yazar, "Şeffaflık için sadece ne kadar para toplandığını değil, bu paraların nereye ve nasıl harcandığını da açıklamanız gerekir." diye yazdı.

"Biz hangisine itibar edeceğiz?"

Ali Karahasanoğlu, yazısını Özgür Özel'in son dönemde verdiği dini mesajlarla, aynı siyasi çevrede yer alan bazı isimlerin açıklamaları arasındaki farklılıklara dikkat çekerek tamamladı.

Özgür Özel'in Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılmasını ve kamuoyu önünde abdest almasını hatırlatan Karahasanoğlu, buna karşılık aynı siyasi çizgide yer alan bazı isimlerin laiklik ve cami tartışmalarındaki tutumlarını örnek göstererek şu soruyu yöneltti:

"Biz hangisine itibar edeceğiz? Hacı Bayram Camii'ne giderek cuma namazı kılınmasına mı, yoksa Kadıköy'de cami yapılmasına karşı çıkılmasına mı?"

KARAHASANOĞLU’NUN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>