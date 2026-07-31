Sıcak günler yaşanıyor: Güney Kore kavruluyor! Sıcaklık 41 dereceyi aştı
Güney Kore'de modern hava gözlemlerinin başlamasından bu yana en sıcak günü yaşıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Güney Kore'de modern hava gözlemlerinin başlamasından bu yana en sıcak günü yaşıyor.
Güney Kore, modern hava gözlemlerinin başlamasından bu yana en yüksek sıcaklığını bugün kaydetti. Uzun süren sıcak hava dalgası, ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkları art arda üçüncü gün 40 derece Celsius'un üzerine çıkardı.
Kore Meteoroloji İdaresi'ne (KMA) göre, rekor, saat 13:40'ta 41,4 C'ye ulaşan güneydoğu şehri Yangsan'da kırıldı. Bu değer, Ağustos 2018'de Hongcheon'da kaydedilen önceki ulusal rekor olan 41,0 C'yi geride bıraktı. Yangsan, ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen yoğun sıcak hava dalgasının ortasında, art arda üç gündür 40 C'nin üzerinde sıcaklık kaydetti. KMA, Yangsan da dahil olmak üzere Güney Gyeongsang Eyaleti'nin bazı bölgeleri için en yüksek seviye sıcak hava dalgası uyarısı yayınladı; Güney Kore'nin büyük bir bölümünde ise sıcak hava dalgası uyarıları ve ikazları yürürlükte kalmaya devam ediyor.
KMA Sözcüsü, "KMA'nın ASOS gözlem sistemi kullanılarak yaptığı veri kayıtları 1973'te başladı ve Yangsan'da ölçülen 41,4 derece, o zamandan beri kayıtlarımızda gözlemlenen en yüksek sıcaklık" dedi. KMA, ülke genelindeki aşırı sıcaklığın, Kuzey Pasifik Yüksek Basınç Sistemi ve Tibet Yüksek Basınç Sistemi'nin eş zamanlı etkisinden kaynaklandığını, bu sistemlerin Kore Yarımadası'nı bir kapak gibi kaplayarak ısıyı hapsettiğini ve ülkenin büyük bir bölümünde sıcaklıkların yükselmesine izin verirken bulut örtüsünü sınırladığını söyledi.
Hava tahmincileri ayrıca batı Pasifik'teki Dolphin Tayfunu'nu da izliyor; bu tayfunun nihai rotası önümüzdeki hafta Kore Yarımadası'ndaki hava koşullarını etkileyebilir, ancak devam eden sıcak hava dalgası üzerindeki etkisi belirsizliğini koruyor.
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