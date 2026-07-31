Sıcak günler yaşanıyor: Güney Kore kavruluyor! Sıcaklık 41 dereceyi aştı

Kore Meteoroloji İdaresi'ne (KMA) göre, rekor, saat 13:40'ta 41,4 C'ye ulaşan güneydoğu şehri Yangsan'da kırıldı. Bu değer, Ağustos 2018'de Hongcheon'da kaydedilen önceki ulusal rekor olan 41,0 C'yi geride bıraktı. Yangsan, ülkenin büyük bir bölümünü etkileyen yoğun sıcak hava dalgasının ortasında, art arda üç gündür 40 C'nin üzerinde sıcaklık kaydetti. KMA, Yangsan da dahil olmak üzere Güney Gyeongsang Eyaleti'nin bazı bölgeleri için en yüksek seviye sıcak hava dalgası uyarısı yayınladı; Güney Kore'nin büyük bir bölümünde ise sıcak hava dalgası uyarıları ve ikazları yürürlükte kalmaya devam ediyor.