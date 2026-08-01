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Spor TFF kararını açıkladı: Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!
Spor

TFF kararını açıkladı: Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!

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TFF kararını açıkladı: Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.

Kurul ayrıca, son olarak Adanaspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Bonke Innocent'a doping gerekçesiyle verilen 4 yıl hak mahrumiyeti cezasını onadı.

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