Takımda tüm dengeleri altüst edecek gelişme bu: İspanyollar kapıya dayanacak!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Marco Asensio'ya soğuk baktığı iddia ediliyordu. Kartal ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti. Yine de oyuncuyla ilgili spekülasyonlar bitmedi. Bu arada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Real Sociedad iddiaya göre devreye girecek.