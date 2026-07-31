Takımda tüm dengeleri altüst edecek gelişme bu: İspanyollar kapıya dayanacak!
La Liga temsilcisi Real Sociedad, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibinin kısa zaman içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifini ileteceği öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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La Liga temsilcisi Real Sociedad, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibinin kısa zaman içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifini ileteceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Marco Asensio'ya soğuk baktığı iddia ediliyordu. Kartal ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti. Yine de oyuncuyla ilgili spekülasyonlar bitmedi. Bu arada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Real Sociedad iddiaya göre devreye girecek.
La Liga temsilcisinin, İspanyol yıldızı ülkeye döndürmek istediği ifade edildi. Başkan Aziz Yıldırım, 30 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına soğuk bakıyor. Ancak Real Sociedad'ın ne kadarlık bir teklif yapacağı henüz belli değil. İspanyol ekibinin bütün şartlarını zorlayacağı öğrenildi.
1.82 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut (çift taraflı). Daha önce Asensio'nun ülkesine dönmek istediğine dair iddialar vardı. Önümüzdeki süreçte çok ilginç gelişmelere tanıklık edebiliriz.
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