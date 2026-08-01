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Dünya Ruslardan korktular, rotayı Türkiye'ye çevirdiler!
Dünya

Ruslardan korktular, rotayı Türkiye'ye çevirdiler!

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Ruslardan korktular, rotayı Türkiye'ye çevirdiler!

Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle savunma kapasitesini artırmak isteyen Moldova, askeri iş birliğini geliştirmek amacıyla Türkiye ile temaslarını yoğunlaştırdı. Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde Türk savunma sanayii çözümleri masaya yatırıldı.

Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle savunma kapasitesini artırmak isteyen Moldova, askeri iş birliğini geliştirmek amacıyla Türkiye ile temaslarını yoğunlaştırdı. Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde Türk savunma sanayii çözümleri masaya yatırıldı.

Moldova heyeti, askeri iş birliğini ileri bir boyuta taşımak ve Türkiye'nin yerli savunma çözümlerinden faydalanmak amacıyla Ankara’da kritik temaslarda bulundu.

ANKARA'DA İLK SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

Türkiye ile Moldova arasındaki ilk Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ev sahipliğinde Ankara’da düzenlendi.

SSB Başkanı Haluk Görgün’ün ağırladığı Moldova heyetinde, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ile Dijitalleşme Bakanı Eugeniu Osmochescu ve Savunma Bakanı Anatolie Nosatii yer aldı. Görüşmede iki ülke arasında savunma sanayii alanında atılabilecek ortak adımlar ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

Görgün, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğine kurumsal bir zemin kazandıran bu toplantının, ortak çalışma başlıklarının belirlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

 

MOLDOVA HEYETİNDEN ASELSAN ZİYARETİ

Ankara’daki temasları kapsamında Türk savunma sanayisinin dev kuruluşu ASELSAN’ı da ziyaret eden Moldovalı bakanlar, Genel Müdür Ahmet Akyol ile bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin detayları duyuran ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Görüşmemizde, dost ülke Moldova’nın savunma kabiliyetlerinin artırılmasına sunabileceğimiz katkıları ve iş birliği fırsatlarımızı ele aldık. Küresel alanda güvenilir bir çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Doğu Avrupa'da artan jeopolitik riskler karşısında savunma altyapısını modernize etmek isteyen Moldova'nın, Türk savunma sanayiinin sunduğu elektronik harp, radar ve hava savunma sistemlerine ilgi duyduğu biliniyor.

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