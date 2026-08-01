Yurt fiyatları belli oldu! İstanbul mu daha uygun Ankara mı?
Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler en uygun fiyatlı yurtları araştırmaya başladı. Peki fiyatı en uygun yurtlar hangi şehirde?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler en uygun fiyatlı yurtları araştırmaya başladı. Peki fiyatı en uygun yurtlar hangi şehirde?
Üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte öğrenciler kadar aileler de barınma maliyetlerini hesaplamaya başladı. Özellikle büyükşehirlerde özel yurt ücretleri son yılların en yüksek seviyelerine ulaşırken, kiralık konut fiyatlarıyla arasındaki farkın büyük ölçüde kapanması dikkat çekiyor.
Şehir dışında eğitim alacak öğrenciler için ilk seçeneklerin başında özel yurtlar geliyor. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yıllık yurt ücretleri 170 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar yükseliyor. Fiyatlar; oda tipi, kişi sayısı ve sunulan hizmetlere göre değişiklik gösteriyor.
İSTANBUL'DA TEK KİŞİLİK ODA 47 BİN TL Türkiye'nin en fazla öğrenci çeken şehri olan İstanbul'da özel yurt fiyatları kira bedelleriyle yarışır hale geldi. Kentte aylık ortalama ücretler şu seviyelerde bulunuyor: 1 kişilik oda: 47 bin TL 2 kişilik oda: 34 bin TL 3 kişilik oda: 30 bin TL 4 kişilik oda: 25 bin TL İstanbul'daki birçok özel yurtta ücrete yalnızca kahvaltı dahil edilirken, öğle ve akşam yemekleri ek masraf oluşturuyor. Bu nedenle ailelerin toplam yaşam maliyetini hesaplarken yemek giderlerini de dikkate alması gerekiyor.
ANKARA'DA DAHA UYGUN, HİZMET KAPSAMI DAHA GENİŞ Başkentte özel yurt ücretleri oda tipine göre 170 bin TL ile 590 bin TL arasında değişiyor. Ortalama aylık fiyatlar ise şöyle: 1 kişilik oda: 43 bin 200 TL 2 kişilik oda: 31 bin TL 3 kişilik oda: 28 bin TL 4 kişilik oda: 24 bin TL 5 kişilik oda: 22 bin TL 6 kişilik oda: 17 bin TL Ankara'daki birçok özel yurtta kahvaltının yanı sıra öğle ve akşam yemeği de sunuluyor. Bazı işletmeler sınav dönemlerine özel menüler ve gece ikramlarıyla hizmet verirken, buna rağmen fiyatlar İstanbul'un altında kalıyor.
İZMİR'DE ÜCRETLER 400 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu İzmir'de yıllık yurt ücretleri 185 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. Ortalama aylık fiyatlar ise şu şekilde: 1 kişilik oda: 36 bin TL 2 kişilik oda: 28 bin TL 3 kişilik oda: 25 bin TL 4 kişilik oda: 21 bin TL İzmir'deki özel yurtlarda da çoğunlukla sabah ve akşam yemeği hizmeti sunuluyor.
YURT ÜCRETLERİ 10-12 AYDA ÖDENİYOR Özel yurtlarda ücretlendirme genellikle eğitim dönemini kapsayan 10 ay üzerinden yapılıyor. Bazı kurumlar ise 12 aya varan taksit seçenekleri sunuyor. Peşin ödemelerde indirim uygulanabilirken, kayıt sırasında 5 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen depozito da talep ediliyor. ODA ÖZELLİKLERİ FİYATI BELİRLİYOR Yurt ücretlerini yalnızca oda kapasitesi belirlemiyor. Odanın bulunduğu kat, manzarası, balkonlu olup olmaması, özel banyo ve mutfak gibi özellikler de fiyatı etkiliyor. İnternet, sıcak su, haftalık temizlik ve servis hizmeti birçok yurtta standart olarak sunulurken, çamaşırhane kullanımı çoğu işletmede ücretli oluyor./ kaynak: internethaber
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