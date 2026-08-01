Yurt fiyatları belli oldu! İstanbul mu daha uygun Ankara mı?

ANKARA'DA DAHA UYGUN, HİZMET KAPSAMI DAHA GENİŞ Başkentte özel yurt ücretleri oda tipine göre 170 bin TL ile 590 bin TL arasında değişiyor. Ortalama aylık fiyatlar ise şöyle: 1 kişilik oda: 43 bin 200 TL 2 kişilik oda: 31 bin TL 3 kişilik oda: 28 bin TL 4 kişilik oda: 24 bin TL 5 kişilik oda: 22 bin TL 6 kişilik oda: 17 bin TL Ankara'daki birçok özel yurtta kahvaltının yanı sıra öğle ve akşam yemeği de sunuluyor. Bazı işletmeler sınav dönemlerine özel menüler ve gece ikramlarıyla hizmet verirken, buna rağmen fiyatlar İstanbul'un altında kalıyor.