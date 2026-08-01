Kıbrıs'taki yangının arkasından skandal iddia: İsrail detayı da ortaya çıktı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) geçen pazartesi günü iki köyün boşaltılmasına yol açan askeri yangın skandalında yeni ve çarpıcı iddialar gündeme geldi. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Kalo Chorio poligonunda gerçekleştirdiği ve kontrolden çıkan yangınla sonuçlanan tatbikatta, ABD birliklerinin yanı sıra İsrail askerlerinin de yer aldığı öne sürüldü.

GKRY'de yayın yapan Alithia ve Haravgi gazetelerinde yer alan haberlere göre, Larnaka yakınlarındaki poligonda meydana gelen yangın, münferit bir patlayıcı imhası sırasında çıkmadı. RMMO'ya ait sızdırılan iç yazışma belgelerine dayandırılan haberlerde, söz konusu faaliyetin ABD'li eğitmenlerle yürütülen 6 haftalık patlayıcı imha programının son aşaması olduğu kaydedildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, yangına sebep olan tatbikatın uluslararası boyutta düzenlendiğini ve sahada İsrail askerlerinin de hazır bulunduğunu bildirdi.

BÖLGE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Patlamamış roketatar (RPG) mermilerinin imhası esnasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçrayan yangın nedeniyle iki köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti. Alevlerin söndürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, aşırı sıcak havalarda patlayıcı maddelerle tatbikat yapılmasını kesin olarak yasaklayan genelgenin ihlal edildiği savunuldu.

Sorumsuzlukla suçlanan askeri yönetime tepki gösteren bölge sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederken, RMMO'nun ağustos ayında da dağlık alanlarda benzer tatbikatlar planladığı saptandı.

Kaynak:

SuperHaber