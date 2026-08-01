  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık merkezi inşaatından tarih çıktı! Kepçe takıldı, çalışmalar durduruldu Komşular isyan etmişti: Evden tam 28 ton çöp çıktı Katar’da Bayraktar Kızılelma şoku: 7 farklı sinyal karıştırıcı işe yaramadı Savunmada tüm ayarları uçuracak hamleyi yaptı Beşiktaş... Vasilis Martzoukos'dan tepki toplayan Türkiye çıkışı: Devasa filolarla geliyorlar, hepsini tutuklamalıyız Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi Türkiye, Orta Doğu’da yeni dengelerin mimarı oldu: Asıl dikkat çeken konu 1 milyon varillik teklif... Yurt fiyatları belli oldu! İstanbul mu daha uygun Ankara mı?
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi

Maden suyunun bütün özelliklerini sıfırlayan bu nedeni hatayı fark ettikten sonra bir daha asla şişeden doğrudan içmeyeceksiniz... Yaz aylarında serinlemek amacıyla neredeyse her gün kapağını açıp doğrudan tükettiğimiz maden suyuyla, farkında olmadan midemize büyük zarar veriyormuşuz! Uzmanlar üzerine basarak uyardı. Maden suyunun bütün özelliklerini sıfırlayan bu gizli nedeni fark ettikten sonra bir daha asla şişesinden tüketmek istemeyeceksiniz...

1
#1
Foto - Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi

Günlük hayatın yoğun temposunda, bilhassa yemeklerin ardından ya da spor sonrasında serinlemek için birçoğumuz kapağını açar açmaz maden suyunu kendi cam şişesinden hemen yudumlamayı seçeriz. Kolay ve natürel görünen bu yöntem, gerçekte maden suyunun yapısına bütünüyle tezat oluşturan bir tüketim şeklidir.

#2
Foto - Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi

Maden suyunun cam şişelerde muhafaza edilmesinin asıl sebebi, yer altından gelen zengin mineralleri ve karbondioksit gazını en doğal haliyle tutabilmektir. Fakat şişenin dar ağzı sebebiyle içecek direkt olarak ağza dikildiğinde, yoğun miktardaki karbondioksit gazı mideye birdenbire ve hızlıca dolar.

#3
Foto - Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi

Bu süreç, sindirim sistemini rahatlatmanın aksine, midede ani şişkinliğe, gaz kramplarına ve mide asidi dengesinin bozulmasına zemin hazırlar. Üstelik dar şişe ağzından hızlıca çekilen sıvı hava alamadığı için içeceğin lezzeti de sertleşir.

#4
Foto - Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi

Maden suyundaki minerallerden en yüksek verimi almak ve sindirim sistemine zarar vermemek adına şu kritik kurallara uymanız büyük önem taşıyor:

#5
Foto - Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi

Maden suyunu tüketmeden önce kesinlikle geniş ağızlı bir bardağa aktarın. Bardağa aktarılma sırasında içeceğin bünyesindeki fazla ve keskin karbondioksit gazı havaya karışır. Bu sayede mideyi yormayacak, en uygun gaz seviyesi elde edilmiş olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Türkiye düşmanına gözdağı
Dünya

İran'dan Türkiye düşmanına gözdağı

İran, Türkiye'ye düşmanlık besleyen GKRY'ye gözdağı verdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos ile yaptığı görüşmede,..
Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...
Gündem

Gürsel Tekin görevden alındı mı? CHP sözcüsü soruyu geçiştirdi...

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ‘İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane ilçe başkanının..
Nasır çilesinden 1 günde kurtulun, nasıl mı? İşte cevabı..
Kadın - Aile

Nasır çilesinden 1 günde kurtulun, nasıl mı? İşte cevabı..

Gün içinde çok fazla ayakta duran, yürüyen kişilerin ayak tabanlarında veya parmak kenarlarında tabaka sertleşmesi meydana gelebilir. Nasır ..
Japonya'dan Humus adımı
Ekonomi

Japonya'dan Humus adımı

Japonya ile BM-Habitat, Suriye yönetimiyle Humus'ta kentsel yeniden imar ve katı atık yönetimini geliştirmeyi hedefleyen 9,5 milyon dolarlık..
İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor
Dünya

İdlib'in yolları yeniden inşa ediliyor

İdlib'de ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 602 kilometreyi kapsayan 13 ana ulaşım güzergahında yol yenileme ve yeni yol yapım ..
Paşinyan'dan cesur adım
Dünya

Paşinyan'dan cesur adım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, Ankara ile temasları yürüte..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23