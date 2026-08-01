Maden suyunu şişeden doğrudan içen yandı: İşte nedeni... Böyle içenlere uyarı geldi
Maden suyunun bütün özelliklerini sıfırlayan bu nedeni hatayı fark ettikten sonra bir daha asla şişeden doğrudan içmeyeceksiniz... Yaz aylarında serinlemek amacıyla neredeyse her gün kapağını açıp doğrudan tükettiğimiz maden suyuyla, farkında olmadan midemize büyük zarar veriyormuşuz! Uzmanlar üzerine basarak uyardı. Maden suyunun bütün özelliklerini sıfırlayan bu gizli nedeni fark ettikten sonra bir daha asla şişesinden tüketmek istemeyeceksiniz...