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Siyaset 3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor!
Siyaset

3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor!

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3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor!

İstanbul siyasetinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CHP'li 3 belediye yöneticisinin AK Parti'ye katılacağı, rozetlerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öne sürüldü.

İstanbul siyasetinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CHP'li 3 belediye yöneticisinin AK Parti'ye katılacağı, rozetlerinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öne sürüldü.

İstanbul local siyasetinde dengeleri değiştirecek sıcak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kulislerde konuşulan bilgilere göre; CHP bünyesindeki iki belediye başkanı ve bir belediye başkanvekili partilerinden ayrılarak AK Parti saflarına katılıyor.

 

CHP'DE KAN KAYBI! AK PARTİ'YE GEÇİYORLAR

İddialara göre, İBB yönetimiyle imar konusunda anlaşmazlık yaşayanTuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün yanı sıra, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi görevlerine AK Parti çatısı altında devam edecek.

İddiayı gündeme getiren gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, yarın (bugün) AK Parti’ye katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında üç CHP’liye rozet takacak."

 

ROZETİ BİZZAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Her üç ismin katılımının bugün gerçekleşeceği belirtilirken, yeni üyelere rozetlerinin AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia edildi.

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