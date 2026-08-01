RAMS Park’ta unutulmaz anlar! 50 bin gencin salavatları yeri göğü böyle inletti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ilde düzenlenen Yaz Okulları Programı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen dev finalle tamamlandı. 700 bini aşkın öğrencinin dâhil olduğu dev organizasyonun kapanışına, stadyumu inleten salavat sesleri ve coşku dolu anlar damga vurdu.

Kapanış programında stadyum tribünlerini hıncahınç dolduran 50 binden fazla genç, hep bir ağızdan salavat-ı şerifler getirdi. Programa manevi bir atmosfer katan salavat coşkusu, binlerce katılımcı ve ekran başındakiler için programın en etkileyici anlarından biri oldu.

YAZ BOYUNCA MANEVİ VE SOSYAL EĞİTİM

Yaz okulları kapsamında 81 ildeki ortaokul öğrencileri; Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, hadis ve değerler eğitimi gibi manevi derslerin yanı sıra spor, sanat ve sosyal etkinliklerle dolu bir eğitim süreci geçirdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerden yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle teslim edildi.

SANATÇILAR SAHNE ALDI, COŞKU ZİRVE YAPTI

Etkinlikte dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain'in yanı sıra Semicenk, Arslanbek Sultanbekov, Celal Karatüre ve Grup Aksiyon sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi. Lazer ve ışık gösterileriyle renklenen organizasyonda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yaz okullarının gençler arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını pekiştiren çok önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.