  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akın Gürlek'e hediye edilen kılıcın üzerinde ne yazıyor? İşte dikkat çeken ayet CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada beklenen karar çıktı! Sinem Dedetaş tutuklandı! Tutuklama talebi bu yüzden geldi: Sinem Dedetaş 260 milyonu da ruhsat rüşvetini de açıklayamadı Vatan Partisi’nden bomba iddia! Gelecek Partisi ve Altılı Masa ABD projesiydi! Soykırımcı Ben-Gvir'den barışa sabotaj! "Gazze'de saldırılar sürmeli" İspanya'da Siyonist oyun! İsrail yaptı yine yapacağını TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerle büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin aydınlık yarınlarını kimseye yem ettirmeyiz Küstah Trump’tan İran için skandal tehdit! "Öyle bir vuracağız ki dayanamayacaklar!" Türk çeteler Yunanistan'da cezaevini karıştırdı! İsrailli diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı! Netanyahu'nun uykularını kaçıracak cinsten
Gündem RAMS Park’ta unutulmaz anlar! 50 bin gencin salavatları yeri göğü böyle inletti
Gündem

RAMS Park’ta unutulmaz anlar! 50 bin gencin salavatları yeri göğü böyle inletti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ilde düzenlenen Yaz Okulları Programı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen dev finalle tamamlandı. 700 bini aşkın öğrencinin dâhil olduğu dev organizasyonun kapanışına, stadyumu inleten salavat sesleri ve coşku dolu anlar damga vurdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ilde düzenlenen Yaz Okulları Programı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen dev finalle tamamlandı. 700 bini aşkın öğrencinin dâhil olduğu dev organizasyonun kapanışına, stadyumu inleten salavat sesleri ve coşku dolu anlar damga vurdu.
Kapanış programında stadyum tribünlerini hıncahınç dolduran 50 binden fazla genç, hep bir ağızdan salavat-ı şerifler getirdi. Programa manevi bir atmosfer katan salavat coşkusu, binlerce katılımcı ve ekran başındakiler için programın en etkileyici anlarından biri oldu.

 

YAZ BOYUNCA MANEVİ VE SOSYAL EĞİTİM

Yaz okulları kapsamında 81 ildeki ortaokul öğrencileri; Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, hadis ve değerler eğitimi gibi manevi derslerin yanı sıra spor, sanat ve sosyal etkinliklerle dolu bir eğitim süreci geçirdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerden yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle teslim edildi.

 

SANATÇILAR SAHNE ALDI, COŞKU ZİRVE YAPTI

Etkinlikte dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain'in yanı sıra Semicenk, Arslanbek Sultanbekov, Celal Karatüre ve Grup Aksiyon sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi. Lazer ve ışık gösterileriyle renklenen organizasyonda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yaz okullarının gençler arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını pekiştiren çok önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerle büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin aydınlık yarınlarını kimseye yem ettirmeyiz
TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerle büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin aydınlık yarınlarını kimseye yem ettirmeyiz

Gündem

TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerle büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin aydınlık yarınlarını kimseye yem ettirmeyiz

0
Open
Tabs
Window
Copy
URLs + Titles
URLs
URLs space separated
Titles
HTML links
HTML list of links
Markdown
Excel style
Bookmarks
Bookmarks
Read For Later
Export
CSV
Text
Review
Find All
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23