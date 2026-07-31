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Sağlık
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Yüksek tansiyonun şekerle bağlantısı nasıl araştırıldı: İşte gelen bilgi bakın ne... Bilim insanları yorumladı

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Giriş Tarihi:

Yüksek tansiyonun şekerle bağlantısı nasıl araştırıldı: İşte gelen bilgi bakın ne... Bilim insanları yorumladı

Şeker vücutta birikime yol açıyor. Gençlikte tüketilen şekerli ve gazlı içecekler ilerleyen yaşlarda vücudumuza hastalık olarak geri dönebiliyor. Çocukların sık tükettiği şekerli içecekler gündemdeki yerini koruyor. Ezber bozan bir araştırma sonucu yayımlandı. Erken yaşlarda edinilen içecek alışkanlıkları yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskini etkileyebiliyor. Araştırmada, çocukluk ve gençlik döneminde günde iki ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu gruptaki riskin, haftada üç kereden az şekerli içecek tüketenlere göre yüzde 52 daha fazla olduğu aktarıldı.

#1
Foto - Yüksek tansiyonun şekerle bağlantısı nasıl araştırıldı: İşte gelen bilgi bakın ne... Bilim insanları yorumladı

Şeker vücutta birikime yol açıyor. Gençlikte tüketilen şekerli ve gazlı içecekler ilerleyen yaşlarda vücudumuza hastalık olarak geri dönebiliyor. Çocukların sık tükettiği şekerli içeceklerle ilgili dikkat çeken bir araştırma sonucu yayımlandı. Erken yaşlarda edinilen içecek alışkanlıkları yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskini etkileyebiliyor.

#2
Foto - Yüksek tansiyonun şekerle bağlantısı nasıl araştırıldı: İşte gelen bilgi bakın ne... Bilim insanları yorumladı

Araştırmaya göre günlük bir şekerli içecek yerine taze meyve tüketmek, yüksek tansiyon riskini yüzde 22 oranında azaltabiliyor. Şekerli içeceklerin su ya da sütle değiştirilmesi durumunda ise riskin yüzde 13'e kadar düşebileceği gözler önüne serildi. Şekerli içecek denildiğinde yalnızca gazoz ya da meyve aromalı içecekler akla gelse de araştırmada meyve suları da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Özellikle portakal suyunun günlük tüketiminin yüksek tansiyon riskinde yüzde 30'luk artışla ilişkilendirildiği belirtildi. Elma suyu ve diğer meyve sularında ise aynı düzeyde belirgin bir risk saptanmadığı araştırmada yer aldı.

#3
Foto - Yüksek tansiyonun şekerle bağlantısı nasıl araştırıldı: İşte gelen bilgi bakın ne... Bilim insanları yorumladı

Uzun yıllar süren araştırmada 25 binden fazla kişinin içecek tüketimi ve yüksek tansiyon tanıları değerlendirildi.

#4
Foto - Yüksek tansiyonun şekerle bağlantısı nasıl araştırıldı: İşte gelen bilgi bakın ne... Bilim insanları yorumladı

Gazoz, meyve aromalı içecekler, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimi düzenli olarak takip edildi. Sonuçlar, küçük bir içecek değişikliğinin bile tansiyon riski üzerinde etkili olabileceğini gösterdi.

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