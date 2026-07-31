Yüksek tansiyonun şekerle bağlantısı nasıl araştırıldı: İşte gelen bilgi bakın ne... Bilim insanları yorumladı

Şeker vücutta birikime yol açıyor. Gençlikte tüketilen şekerli ve gazlı içecekler ilerleyen yaşlarda vücudumuza hastalık olarak geri dönebiliyor. Çocukların sık tükettiği şekerli içecekler gündemdeki yerini koruyor. Ezber bozan bir araştırma sonucu yayımlandı. Erken yaşlarda edinilen içecek alışkanlıkları yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskini etkileyebiliyor. Araştırmada, çocukluk ve gençlik döneminde günde iki ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Bu gruptaki riskin, haftada üç kereden az şekerli içecek tüketenlere göre yüzde 52 daha fazla olduğu aktarıldı.