Soykırımın gölgesinde ikinci aşamaya geçildi!

HAMAS, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin Kahire'de varılan mutabakatı kabul ettiğini açıkladı. Hareket, ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu belirterek, garantör ülkelere sorumluluk çağrısında bulundu.

HAMAS ONAYLADI, İŞGALCİ REJİMİN YANITI BEKLENİYOR

İslami direniş hareketi HAMAS yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasını tamamlamak için müzakere sürecini ve arabulucuların önerilerini sorumlu ve olumlu bir şekilde ele aldığını ve Filistinli gruplar arasında ulusal bir uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Buna bağlı olarak HAMAS'ın, Gazze Şeridi ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasının nihai taslağını onayladığını arabuluculara bildirdiği belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli kaynakların verdiği bilgilere göre, Mısır, Katar ve Türkiye'den arabulucular, mutabakatları kesinleştirmeden ve anlaşmanın ikinci aşamasının başlangıcını duyurmadan önce işgalci rejimin yanıtını bekliyorlar.

14 GÜNLÜK SÜRE ÖNGÖRÜLÜYOR

Taslağa göre, silahların kontrol altına alınması ve depolanmasına ilişkin uygulama takviminin hazırlanması için 14 günlük süre öngörülüyor. Uluslararası doğrulama komitesinin kararıyla bu sürenin uzatılabileceği belirtiliyor. Mutabakata göre sürecin uzatılması, tüm tarafların yol haritası üzerinde anlaşmasına bağlı olacak.

Taslakta, silahların kontrol altına alınması ve depolanması sürecini yürütecek kurumun ulusal bir komite olacağı, hiçbir silahın siyonist rejime veya Filistin dışındaki herhangi bir tarafa teslim edilmeyeceği vurgulanıyor.

Taslakta, silah meselesinin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik siyasi süreçle birlikte ele alınacağı kaydediliyor.

“DİRENİŞ, FİLİSTİN HALKI İÇİN EN İYİ FORMÜLÜ BULMAYI HEDEFLEDİ”

HAMAS müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, ABD öncülüğündeki "Barış Kurulu"nun "Gazze Yüksek Temsilcisi" Nikolay Mladenov tarafından sunulan planın, bazı maddelerde değişiklikler yapıldıktan sonra HAMAS tarafından onaylandığını söyledi. Hamad, müzakereleri "zor ve çetin" olarak nitelendirerek, hareketin Filistin halkının çıkarlarına hizmet edecek "en iyi formülü" bulmayı hedeflediğini belirtti.

HAMAS ve diğer Filistinli grupların, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik bir mekanizma üzerinde mutabakata vardığını söyleyen Hamad, bunun da Filistin ulusal komitesinin gözetimi altında silahların kademeli olarak kayıt altına alınması ve depolanmasını içerdiğini söyledi.

DİRENİŞİN SİLAHSIZLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Direniş gruplarının silahlarını bırakacağına dair iddialara yanıt veren Hamad, anlaşmayı silahsızlanma olarak nitelendiren haberleri reddederek, silah meselesinin anlaşmanın diğer hükümlerinin, özellikle de Siyonist terör güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve yeniden yapılanma çalışmalarının başlatılmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Hamad, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, siyonist rejimin anlaşmaya uymasının zorunlu olduğunu belirterek, karşı tarafın yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde kendilerinin de herhangi bir uygulamaya geçmeyeceğini yineledi.

HAMAS’TAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU

İslami Direniş Hareketi HAMAS yaptığı açıklamada, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasının, işgalin birinci aşamanın tüm şartlarını yerine getirme taahhüdüne bağlı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Ayrıca, ağır silahların konusunun anlaşmanın kapsamına dahil edilmesi, tüm saldırı biçimlerinin sona ermesi, Gazze Şeridi'nden çekilme, erken dönemde toparlanma sağlanması, Ulusal Komite'nin (NCAG) giriş yapması, uluslararası koruma güçlerinin konuşlandırılması, işgal güçleri tarafından oluşturulan silahlı grupların ve milislerin dağıtılması, yeniden inşa çalışmalarının yapılması, aynı zamanda halkın kendi kaderini tayin etme hakkının güvence altına alınması, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve vatandaşların haklarının korunması koşullarına bağlıdır." denildi.

PSV Genel Başkanı Şimşek:

Katliam durmadı

sadece şekil değiştirdi

Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, siyonist işgal rejiminin Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, ateşkes süreci, uluslararası kamuoyunun tutumu ve Müslümanların sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze ve Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü dile getiren Şimşek, uluslararası toplumun ve garantör ülkelerin verilen sözleri yerine getirmediğini vurguladı.

Gazze'deki katliamların yalnızca şekil değiştirdiğini ifade eden Şimşek, kamuoyunun Gazze konusundaki duyarlılığının zamanla azaldığını dikkat çekerek, Müslümanlara Gazze'yi gündemde tutma, dua etme ve maddi yardımları sürdürme çağrısında bulundu.