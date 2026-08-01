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Gündem "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" Yeni Parti’ye 1 liralık bağış
Gündem

"Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" Yeni Parti’ye 1 liralık bağış

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"Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" Yeni Parti’ye 1 liralık bağış

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı bağış kampanyasına bazı CHP'lilerden dikkat çeken bir tepki geldi. Yeni Parti hesaplarına sembolik tutarlarda para gönderen partililer, havale açıklamalarına yazdıkları mesajlarla tepkilerini dile getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün başlattığı bağış kampanyası, CHP tabanında farklı tepkilere neden oldu. Bazı CHP'liler, Yeni Parti'nin paylaştığı banka hesaplarına 1 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş ve 1 lira gibi sembolik tutarlarda bağış göndererek tepkilerini ortaya koydu.

Bağış dekontlarının açıklama bölümüne yazılan mesajlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

En dikkat çeken dekontlardan birinde, 1 liralık havalenin açıklama kısmına, "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" ifadelerinin yazıldığı görüldü.

Bazı dekontlarda ise Yeni Parti yönetimine yönelik farklı eleştirilerin yer aldığı, çok sayıda kişinin banka komisyonu ödemeyi göze alarak sembolik bağışlarla tepkisini gösterdiği paylaşıldı.

"Bağış yapın" iddiası

Öte yandan, Yeni Parti yöneticilerinin bazı CHP örgütü üyelerini telefonla arayarak bağış yapmaları yönünde çağrıda bulunduğu da öne sürüldü.

Ayrıca bazı yerel WhatsApp gruplarında Yeni Parti'nin IBAN bilgilerinin art arda paylaşıldığı ve bağış çağrılarının yapıldığı ifade edildi.

İlk günde 113 milyon liralık bağış açıklandı

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, kampanyanın ilk 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada, 31 bin 934 kişinin toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yaptığını söyledi.

Açıklanan rakamlar kamuoyunda tartışma konusu olurken, yüksek tutarlı bağışların kimler tarafından yapıldığı ve bağışçı profilinin nasıl oluştuğu da merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

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Yorumlar

kel hasan

feto hizmet diye para topluyordu eko ve kukla ne diye topluyor çaldıkları yetmedi mi baklava kule bavul valız

Gazze 2

Bu adamlar iktidar olursa hiç ṣaṣırmayın . Benden söylemesi . Bu yapılanlar hiç ama hiç etik değil .
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