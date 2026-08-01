Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti. Kovaladığı çocukların peşinden markete giren bir şahıs, yakaladığı çocuğu acımasızca darbetti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganı kısa sürede gözaltına aldı.
Mersin'de bir markette yaşanan çocuk darp olayı kamuoyunda infiale neden oldu. Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.E. isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle peşine düştüğü 4 çocuğu kovalamaya başladı.
Çocukların sığındığı markete kadar gelen şüpheli, içeride yakaladığı M.A.D. isimli çocuğa herkesin gözü önünde şiddet uyguladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye yol açtı.
Polis kısa sürede yakaladı
Görüntülerin yayılması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yaralı çocuğun tedavisi sürüyor
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "kasten yaralama" suçuna ilişkin adli sürecin Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, saldırıda yaralanan M.A.D.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ifade edilirken, gözaltındaki şüpheli M.E.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ağustos 2026 tarihinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.