  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soykırımcı Ben-Gvir'den barışa sabotaj! "Gazze'de saldırılar sürmeli" İspanya'da Siyonist oyun! İsrail yaptı yine yapacağını TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde gençlerle büyük buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin aydınlık yarınlarını kimseye yem ettirmeyiz Küstah Trump’tan İran için skandal tehdit! "Öyle bir vuracağız ki dayanamayacaklar!" Türk çeteler Yunanistan'da cezaevini karıştırdı! İsrailli diplomattan çarpıcı Türkiye itirafı! Netanyahu'nun uykularını kaçıracak cinsten İspanya'nın Schengen vize hakkı askıya alındı! Avrupa’da göçmen krizi patladı! Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti! Sinem Dedetaş dâhil 4 kişi için tutuklama talebi! Yahudilerden Mescidi Aksa engeli: Türklere giriş yasak!
Gündem Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında
Gündem

Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti. Kovaladığı çocukların peşinden markete giren bir şahıs, yakaladığı çocuğu acımasızca darbetti. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganı kısa sürede gözaltına aldı.

Mersin'de bir markette yaşanan çocuk darp olayı kamuoyunda infiale neden oldu. Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.E. isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle peşine düştüğü 4 çocuğu kovalamaya başladı.

Çocukların sığındığı markete kadar gelen şüpheli, içeride yakaladığı M.A.D. isimli çocuğa herkesin gözü önünde şiddet uyguladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepkiye yol açtı.

Polis kısa sürede yakaladı

Görüntülerin yayılması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli M.E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yaralı çocuğun tedavisi sürüyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "kasten yaralama" suçuna ilişkin adli sürecin Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıda yaralanan M.A.D.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ifade edilirken, gözaltındaki şüpheli M.E.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ağustos 2026 tarihinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Akit TV ekibine de saldırmışlardı! Özgür’ün adamlarından gazeteciye darp
Akit TV ekibine de saldırmışlardı! Özgür’ün adamlarından gazeteciye darp

Siyaset

Akit TV ekibine de saldırmışlardı! Özgür’ün adamlarından gazeteciye darp

Trafikte darp edilen vatandaş: Dayağı ben yedim parayı devlet aldı
Trafikte darp edilen vatandaş: Dayağı ben yedim parayı devlet aldı

Gündem

Trafikte darp edilen vatandaş: Dayağı ben yedim parayı devlet aldı

Plaj çetesi şemsiyesini açan vatandaşı darp etti
Plaj çetesi şemsiyesini açan vatandaşı darp etti

Yerel

Plaj çetesi şemsiyesini açan vatandaşı darp etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23