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Yerel Balıkesir orman yangını
Yerel

Balıkesir orman yangını

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Balıkesir orman yangını

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Marmara Adası'nın güney sahilinde bulunan Topağaç Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Geniş tarım arazilerinin bulunduğu bölgedeki yangın, rüzgarın da şiddetiyle büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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