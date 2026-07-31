Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış

Buğra Kardan İstanbul

Yeni bir Ahbap skandalına geçit vermek istemeyen vatandaşlar, kampanyayı protesto etmek için çok cüzi miktarlarda bağışlarda bulundular. Belediye başkanlarını CHP’den koparamayınca meteliğe muhtaç olan; sosyal medyadan IBAN numarası paylaşıp, para dilenmeye başlayan Özel ve ekibinin yardımları iç edeceğine inanan vatandaşlardan bazıları, YP’ye 3 kuruşluk parti muamelesi yaptılar.

1 KURUŞLUK DEKONT

Onur Can K. adlı şahıs tepkisini dile getirmek için 1 kuruşluk bağışta bulunurken, CHP’nin Bolu İl Başkanı olacağı ifade edilen Düzgün Düzgün’den 5 kuruşluk yardım geldi. Düzgün’ün, “Gözümdeki değeriniz kadar destekte bulundum” sözünü sarf etmesi dikkat çekti. BK Mikrofon adlı sosyal medya hesabından ise 1 kuruşluk bağış dekontu paylaşıldı. Özel’in başlattığı kampanyanın halkta karşılığı olmadığı tescillendi.

YENİ AHBAP OLMASIN

Akit’e konuşan Siyasal İletişimci Ferhat Murat, şunları ifade etti: “Özel ve arkadaşları tarafından başlatılan bağış kampanyası polemiklere neden oldu. Bir kere CHP Grubunda biriken aidatların bölüştürülmesi amacıyla milletvekillerinden IBAN talep edildi. Bu durum YP devreye girerken milletvekillerinin bütçeden ve biriken fonlardan aynı oranda yararlanıp yararlanmadığı tartışmalarına yol açtı. Özel’in taşıtının hâlen CHP envanterinde yer alması ve vaktiyle VIP dönüşümünün Uşak Belediyesi’nce yapılması da öyle. YP’nin bağış kampanyasına itimat etmeyen, tepki duyanlar oldu. Bunlardan art arda protestolar geldi. Kampanyaya 3-5 kuruş yardım yapanlar oldu. Bunların gayeleri, muhtemelen Özel ve arkadaşlarına ‘Size kıymet vermiyoruz’ demekti. Temelinde Özel ve arkadaşlarının start verdiği bağış kampanyasına güvensizlik var. Öbür yandan Ahbap tecrübesi unutulmuyor. Enver Aysever’in programında ‘İktidara muhalifim’ diyerek, İzmir Marşı’nı klip hâline getirerek, CHP’li belediyelerce konsere doyurulan Haluk Levent’in Ahbap’ı kullanarak yaptığı vurgunlar akıldan çıkarılmıyor. Özel’in CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde ‘Devlet kurumları yerine Ahbap’a yardım ederim’ çıkışı da hatırda tutuluyor. Ki bu çıkışın bağış kampanyasıyla ilgili soru işaretlerini getirmesi normaldir.

HIRSIZLARA KİM GÜVENİR Kİ?

“Ilaveten YP’nin CHP’den kopmasında en önemli rolü Ekrem İmamoğlu oynamıştır. İmamoğlu’nun davalarının, Özel’in belirlediği belediye başkanlarının yargılamalarının devam etmesi soru işaretlerini artırmaktadır. Hâliyle kampanyaya şüpheyle bakılmaktadır. Öfke dolu eylemler, paylaşımlar ise peş peşe gelmektedir. Özel’in kampanyasının ne şekilde ele alınacağını göreceğiz. Ancak artık Ahbap tecrübesinden ibret alınması, her ‘iktidar karşıtıyım’ diyene inanılmaması gerektiği açıktır.”