10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD kucağındaki hain FETÖ'nün özel olarak yetiştirdiği "suikast timi" 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şehit etmek istemişti. Suikast timinin son mensubu 10 yıldır aranıyordu. Hain terörist yakalandı ve ilk görüntü de geldi.
İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı." açıklamasında bulundu.
Hain teröristin ve onu yakalayan kahraman güvenlik güçlerinin ilk görüntüsü:
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist B.K., Afyonkarahisar’da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafında 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve Kırmızı Bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı."