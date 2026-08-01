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Spor Fenerbahçe Kulübü’nün borcu 27 milyar 961 milyon lira
Spor

Fenerbahçe Kulübü’nün borcu 27 milyar 961 milyon lira

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Fenerbahçe Kulübü’nün borcu 27 milyar 961 milyon lira

Sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 10 milyar 766 milyon lira olduğunu belirttildi.

Fenerbahçe Kulübü’nün borcu 27 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşiyor. Toplantıda, Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina Faaliyet Raporu’nu okudu. Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 195 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 10 milyar 766 milyon lira olduğunu belirtti. Fenerbahçe Kulübü’nün toplam borcunun ise 27 milyar 961 milyon lira olduğu açıklandı.

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