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Spor FIFA’dan kötü haber! 4 Türk kulübüne transfer yasağı
Spor

FIFA’dan kötü haber! 4 Türk kulübüne transfer yasağı

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FIFA’dan kötü haber! 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA; Gençlerbirliği, Antalyaspor, Pendikspor ve Hatayspor’a transfer yasağı uyguladı.

Dört Türk kulübe FIFA’dan transfer engeli geldi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

 

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği, Pendikspor ve Antalyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildi.

 

Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.

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