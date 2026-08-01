Belediye dosyasında taşlar yerinden oynadı! Teslim olan şüphelinin ardından tutuklama yağdı
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Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'a ait iş yerlerinde çalıştıkları halde belediye şirketlerinde sigortalı gösterildikleri öne sürülen kişilere yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan A.A. teslim oldu. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişi ise savcılık tarafından salıverildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Özkan Yalım'a yönelik adli süreç devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Yalım'a ait iş yerlerinde çalıştıkları halde belediyeye bağlı şirketlerde sigortalı gösterildikleri iddia edilen kişilere ilişkin incelemeler sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan A.A. güvenlik güçlerine teslim oldu.
Daha önce iki belediyede de çalıştığı belirlendi
Yapılan incelemelerde A.A.'nın daha önce Uşak Belediyesi ile İzmir'in Bornova Belediyesi'nde de bir süre görev yaptığı tespit edildi.
Teslim olmasının ardından gözaltına alınan A.A., diğer şüphelilerle birlikte emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
16 şüpheli hakim karşısına çıktı
Adliyeye sevk edilen toplam 16 şüpheliden O.A., E.A., S.A. ve O.B.V., savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.R.D., F.D., S.A., A.Y., R.K., M.Ş., B.K., K.A. ve A.A. hakkında tutuklama kararı verildi.
H.B., Y.A. ve K.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Özkan Yalım hakkındaki süreç devam ediyor
Öte yandan soruşturmanın merkezindeki isimlerden olan görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, belediye şirketlerinde usulsüz sigorta bildirimi ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin iddiaları çok yönlü olarak incelemeye devam ettiği, soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.