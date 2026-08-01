Belediye dosyasında taşlar yerinden oynadı! Teslim olan şüphelinin ardından tutuklama yağdı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Özkan Yalım'a yönelik adli süreç devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Yalım'a ait iş yerlerinde çalıştıkları halde belediyeye bağlı şirketlerde sigortalı gösterildikleri iddia edilen kişilere ilişkin incelemeler sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan A.A. güvenlik güçlerine teslim oldu.

Daha önce iki belediyede de çalıştığı belirlendi

Yapılan incelemelerde A.A.'nın daha önce Uşak Belediyesi ile İzmir'in Bornova Belediyesi'nde de bir süre görev yaptığı tespit edildi.

Teslim olmasının ardından gözaltına alınan A.A., diğer şüphelilerle birlikte emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

16 şüpheli hakim karşısına çıktı

Adliyeye sevk edilen toplam 16 şüpheliden O.A., E.A., S.A. ve O.B.V., savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.R.D., F.D., S.A., A.Y., R.K., M.Ş., B.K., K.A. ve A.A. hakkında tutuklama kararı verildi.

H.B., Y.A. ve K.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Özkan Yalım hakkındaki süreç devam ediyor

Öte yandan soruşturmanın merkezindeki isimlerden olan görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, belediye şirketlerinde usulsüz sigorta bildirimi ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin iddiaları çok yönlü olarak incelemeye devam ettiği, soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.