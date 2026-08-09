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Aktüel Elazığ'da Kaya oyuğundan bal akıyor: Mucize görenleri şaşırttı...
Aktüel

Elazığ'da Kaya oyuğundan bal akıyor: Mucize görenleri şaşırttı...

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Elazığ'da Kaya oyuğundan bal akıyor: Mucize görenleri şaşırttı...

Elazığ'da sarp bir kayanın oyuğunda arıların oluşturduğu mucize bal görenleri şaşırttı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde sarp bir kayanın oyuğunda arıların oluşturduğu doğal bal görüntülendi.

Mehmet Ali Çağlar, kaya oyuğunda arıların yaptığı doğal balı fark edince cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Kaya içerisindeki arıların oluşturduğu bal ve çevresinde yoğunlaşan arılar görüntülere yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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