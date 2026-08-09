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Spor Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi
Spor

Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi

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Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi

Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Çorum FK, son olarak Norveç Ligi takımlarından Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü bir transferi daha bitirdi.

Son olarak Norveç Ligi ekiplerinden Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Markus Karlsbakk'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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