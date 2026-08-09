Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi
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Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Çorum FK, son olarak Norveç Ligi takımlarından Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü bir transferi daha bitirdi.
Son olarak Norveç Ligi ekiplerinden Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Markus Karlsbakk'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi.