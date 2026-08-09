Öldüğü söylenen Hamaney'in son görüntüsü yayınlandı

İsrail basınının İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu yönündeki haberlerinin ardından İran’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

İran hükümetiyle bağlantılı yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi göründüğü bir video yayımladı. Ancak ajans, görüntülerin hangi tarihte kaydedildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Mehr’in Hamaney'e ait görüntüleri ilk kez yayımlaması, dini liderin sağlık durumu ve nerede bulunduğuna ilişkin iddialara cevap verme girişimi olarak değerlendirildi.

TERÖRİST İSRAİL'İN İDDİASI

İsrail basını cuma günü yayımladığı haberlerde Hamaney'in sağlık durumunun “son derece kritik” olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu haberler, uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmayan İran liderinin sağlık durumu ve bulunduğu yere ilişkin tartışmaları yeniden artırdı.

Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'in 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in ortak askeri saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından kısa süre içerisinde İran’ın yeni dini lideri olmuştu.

Habere göre Mücteba Hamaney, dini liderlik görevini üstlenmesinin ardından kamuoyu karşısına çıkmadı ve mesajlarını yalnızca yazılı açıklamalar aracılığıyla iletti.

Bazı haberlerde Hamaney'in saldırılarda yaralandığı ve o tarihten bu yana İranlı üst düzey yetkililerle aracılar üzerinden iletişim kurduğu öne sürüldü.

İran yönetimi ise Hamaney'in yaralarının yüzeysel olduğunu savundu. İranlı yetkililer ayrıca dini liderin önemli kararları denetlemeyi ve talimat vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

PEZEŞKİYAN'DAN "İLETİŞİM ZOR" ÇIKIŞI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın devlet televizyonuna verdiği röportajda Hamaney ile doğrudan iletişim kurmanın şu anda “çok zor” olduğunu söylemesi de tartışmaları artırdı.

Hamaney'in canlı bir şekilde kamuoyu karşısına çıkmaması veya doğrudan halka hitap etmemesi, sağlık durumu ve ülkeyi yönetme kapasitesine ilişkin iddiaların devam etmesine neden oldu.

Batılı ve İran muhalefetiyle bağlantılı kaynaklar, Khamenei’nin ciddi şekilde yaralandığını, bu nedenle yazılı açıklamalar ve aracılar üzerinden iletişim kurduğunu ileri sürdü.