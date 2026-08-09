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Gündem Kılıç çeken teğmenlerin komutanıydı! Alper Topsakal için yolun sonu: Emekliliğe sevk edildi
Gündem

Kılıç çeken teğmenlerin komutanıydı! Alper Topsakal için yolun sonu: Emekliliğe sevk edildi

Yeniakit Publisher
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Kılıç çeken teğmenlerin komutanıydı! Alper Topsakal için yolun sonu: Emekliliğe sevk edildi

Kara Harp Okulu mezuniyetindeki korsan yemin ve kılıçlı gösterinin ardından TSK’dan ihraç edilen, mahkeme kararıyla yeniden üniformaya dönmesinin önü açılan Albay Alper Topsakal hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Teğmenlerin komutanı Topsakal’ın emekliliğe sevk edildiği öğrenildi. Topsakal, mahkemedeki savunmasında yaşananları Atatürk üzerinden gerekçelendiren ifadeler kullanmıştı.

Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninin ardından yaşanan kılıçlı yemin skandalında adı gündeme gelen Albay Alper Topsakal hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ersin Eroğlu’nun aktardığı bilgiye göre, kılıç çatan teğmenlerin komutanı olan Albay Alper Topsakal emekliliğe sevk edildi.

Kılıçlı gösterinin ardından TSK’dan ihraç edilmişti

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi bölümünün tamamlanmasının ardından bir grup teğmenin kılıçlarını çekerek mevzuatta yer almayan bir metin üzerinden topluca yemin etmesi kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Başlatılan disiplin soruşturmasının ardından teğmenlerle birlikte bazı komutanların da Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmişti.

İhraç edilen isimler arasında Albay Alper Topsakal da bulunuyordu.

Mahkemeye gitti, ihraç kararı iptal edildi

Topsakal, TSK’dan ihraç edilmesinin ardından kararın iptali için yargıya başvurdu.

Mahkeme Topsakal lehine karar vererek ihraç işlemini iptal etti. Böylece Topsakal'ın yeniden TSK bünyesinde görev yapmasının hukuki yolu açıldı.

Topsakal'ın ordudan uzak kaldığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışması da dikkat çekmişti.

Mahkemede “Atatürk” savunması

Topsakal’ın göreve dönmek için açtığı davadaki sözleri de tartışılmıştı.

Ömrünü vatana adadığını belirten Topsakal, ailesinden yıllarca ayrı kaldığını ve askerlik görevinde büyük fedakârlıklarda bulunduğunu anlatarak yeniden TSK’ya dönmek istediğini söylemişti.

Ancak savunmasının sonunda meseleyi Atatürk üzerinden değerlendiren Topsakal şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık eğer itibarı sarsıyorsa; ben atılayım, çocuklar dönsün.”

Oysa tartışmanın merkezinde Atatürk’e bağlılık değil, TSK’daki emir-komuta ve disiplin kuralları çerçevesinde resmi tören sonrasında gerçekleştirilen kılıçlı yemin bulunuyordu.

Mahkeme döndürdü, emeklilik kararı geldi

Mahkeme kararıyla ihracı iptal edilen Topsakal cephesinde şimdi yeni bir gelişme yaşandı.

Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre Topsakal’ın emekliliğe sevk edilmesiyle, Kara Harp Okulu’ndaki tartışmalı törenin ardından başlayan süreç yeni bir aşamaya taşındı.

 

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Yorumlar

Fırat Kalkanı

Defol git siyonist uşağı dönme.

Adem

Ataperest bir herif...geberse savasta sehitligide atadan bekler bu...
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