ABD tükendi! Stoklar eridi: Pentagon’dan acil silah talimatı

İran’la giriştiği savaşta yoğun mühimmat harcayan ABD’de alarm zilleri çalmaya başladı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, kritik mühimmat stoklarında yaşanan ciddi azalmanın ardından savunma şirketlerinden silah üretimini artırmalarını ve teslimat takvimlerini hızlandırmalarını istedi.

Talimat, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin elinde büyük miktarda mühimmat bulunduğunu açıklamasının hemen ardından geldi.

Pentagon şirketlere 21 gün verdi

Washington Post’un ulaştığı Pentagon’a ait kurum içi yazışmaya göre ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma sanayisi yöneticilerine kritik bir mesaj gönderdi.

Feinberg, şirketlerden “teslimat takvimlerini önemli ölçüde hızlandırmak ve kritik kabiliyetlerin üretimini artırmak” için hazırlayacakları planları 21 gün içerisinde Pentagon’a sunmalarını istedi.

Talebin, İran savaşı nedeniyle ciddi sıkıntı yaşanan mühimmatları da kapsadığı belirtildi.

Savunma devleri Beyaz Saray’a çağrıldı

Temmuz ayının sonlarında ABD’nin önde gelen savunma şirketlerinin yöneticilerinin Beyaz Saray’a çağrıldığı da aktarıldı.

Toplantıya Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril ve Palantir gibi şirketlerin katıldığı; şirket yöneticilerinin Trump yönetiminin üst düzey isimleriyle görüştüğü belirtildi.

Toplantıda savunma harcamalarının artırılması için Kongre nezdinde girişimlerin de gündeme geldiği ifade edildi.

THAAD ve Patriot stokları için üretim baskısı

Pentagon özellikle gelişmiş hava savunma sistemlerinde üretimi artırmaya çalışıyor.

ABD yönetimi son aylarda THAAD ve Patriot önleme füzeleri başta olmak üzere kritik mühimmatların tedarikini artırmak amacıyla savunma şirketleriyle çeşitli çerçeve anlaşmalar yaptı.

Ancak bu anlaşmaların önemli bir bölümü henüz nihai sözleşmeye dönüşmüş değil.

Uzmandan dikkat çeken çıkış: Gerçek sözleşme yok

CSIS Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, Pentagon’un üretimi artırmaya yönelik girişimlerindeki kritik soruna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bunlar ön anlaşmalar; gerçek anlamda sözleşme değiller. Neredeyse hiçbir şey için fiilen sözleşme yapılmış değil ve sorun da bu.”

İran savaşı sırasında kullanılan mühimmat miktarı Washington’un stok tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Pentagon’un savunma sanayisine verdiği 21 günlük acil üretim talimatı, ABD’nin uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir savaşta mühimmat ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı tartışmasını büyüttü.