  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Gündem ABD tükendi! Stoklar eridi: Pentagon’dan acil silah talimatı
Gündem

ABD tükendi! Stoklar eridi: Pentagon’dan acil silah talimatı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ABD tükendi! Stoklar eridi: Pentagon’dan acil silah talimatı

İran’la savaş ABD’nin mühimmat stoklarını vurdu. Pentagon, kritik silah ve hava savunma mühimmatlarında yaşanan sıkıntının ardından Amerikan savunma sanayisine üretim ve teslimatların hızlandırılması talimatını verdi. Şirketlere planlarını hazırlamaları için 21 gün süre tanındı.

İran’la giriştiği savaşta yoğun mühimmat harcayan ABD’de alarm zilleri çalmaya başladı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, kritik mühimmat stoklarında yaşanan ciddi azalmanın ardından savunma şirketlerinden silah üretimini artırmalarını ve teslimat takvimlerini hızlandırmalarını istedi.

Talimat, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin elinde büyük miktarda mühimmat bulunduğunu açıklamasının hemen ardından geldi.

Pentagon şirketlere 21 gün verdi

Washington Post’un ulaştığı Pentagon’a ait kurum içi yazışmaya göre ABD Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma sanayisi yöneticilerine kritik bir mesaj gönderdi.

Feinberg, şirketlerden “teslimat takvimlerini önemli ölçüde hızlandırmak ve kritik kabiliyetlerin üretimini artırmak” için hazırlayacakları planları 21 gün içerisinde Pentagon’a sunmalarını istedi.

Talebin, İran savaşı nedeniyle ciddi sıkıntı yaşanan mühimmatları da kapsadığı belirtildi.

Savunma devleri Beyaz Saray’a çağrıldı

Temmuz ayının sonlarında ABD’nin önde gelen savunma şirketlerinin yöneticilerinin Beyaz Saray’a çağrıldığı da aktarıldı.

Toplantıya Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril ve Palantir gibi şirketlerin katıldığı; şirket yöneticilerinin Trump yönetiminin üst düzey isimleriyle görüştüğü belirtildi.

Toplantıda savunma harcamalarının artırılması için Kongre nezdinde girişimlerin de gündeme geldiği ifade edildi.

THAAD ve Patriot stokları için üretim baskısı

Pentagon özellikle gelişmiş hava savunma sistemlerinde üretimi artırmaya çalışıyor.

ABD yönetimi son aylarda THAAD ve Patriot önleme füzeleri başta olmak üzere kritik mühimmatların tedarikini artırmak amacıyla savunma şirketleriyle çeşitli çerçeve anlaşmalar yaptı.

Ancak bu anlaşmaların önemli bir bölümü henüz nihai sözleşmeye dönüşmüş değil.

Uzmandan dikkat çeken çıkış: Gerçek sözleşme yok

CSIS Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, Pentagon’un üretimi artırmaya yönelik girişimlerindeki kritik soruna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bunlar ön anlaşmalar; gerçek anlamda sözleşme değiller. Neredeyse hiçbir şey için fiilen sözleşme yapılmış değil ve sorun da bu.”

İran savaşı sırasında kullanılan mühimmat miktarı Washington’un stok tartışmalarını yeniden alevlendirirken, Pentagon’un savunma sanayisine verdiği 21 günlük acil üretim talimatı, ABD’nin uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir savaşta mühimmat ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı tartışmasını büyüttü.

ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı
ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı

Gündem

ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı

İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak
İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak

Dünya

İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak

"İsrail'den Türkiye itirafı: F-35 ve KAAN ABD'ye baskı yapıyoruz."
"İsrail'den Türkiye itirafı: F-35 ve KAAN ABD'ye baskı yapıyoruz."

Gündem

"İsrail'den Türkiye itirafı: F-35 ve KAAN ABD'ye baskı yapıyoruz."

ABD’den Hürmüz Boğazı için kritik açıklama
ABD’den Hürmüz Boğazı için kritik açıklama

Dünya

ABD’den Hürmüz Boğazı için kritik açıklama

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

İran'la savaşta stoklarını tüketen ABD'nin Çin ile savaşma gücü olabilir mi?

Korkarım

Yeniden irana saracaklar. Hazır iranla savaşacak 3 dangalak da buldular
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23