Kahvaltıyı atlamak daha hızlı kilo verdirmiyor! Uzman isime kulak vermelisiniz...
Kahvaltıyı atlamak ile hızlı kilo verilmediği hususunda çok ciddi açıklamalar yapıldı...
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Kahvaltıyı atlamak ile hızlı kilo verilmediği hususunda çok ciddi açıklamalar yapıldı...
Son yıllarda zayıflamak için aralıklı oruç uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, kahvaltının kilo verme sürecindeki rolü yeniden tartışmaya açıldı. Peki, kahvaltı yapmayanlar daha mı hızlı kilo veriyor? Kahvaltı sevmeyen ne yapacak? Diyetisyen Nazlı Aydın, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı açıklamalarda, kahvaltı yapmamanın tek başına kilo verme konusunda etkisi olmadığını vurgulayarak, sürecin kişiye özel metabolik ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğini söyledi. İşte Diyetisyen Aydın'dan kilo vermeyle ilgili yıllardır yanlış bildiğimiz uygulamalar…
Güne kahvaltısız başlamak herkeste aynı sonucu vermiyor! Yıllardır doğru bilinen "Kahvaltı yapmazsan metabolizman yavaşlar" kuralı bilimsel çalışmalarla esniyor. Kahvaltıyı atlamanın metabolizmayı durdurmadığını belirten Diyetisyen Nazlı Aydın, asıl tehlikenin akşam saatlerinde yaşanan tatlı krizleri ve kontrolsüz porsiyonlar olduğuna dikkat çekti.
Diyetisyen Nazlı Aydın, kahvaltıyı atlamanın ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Kahvaltıyı pas geçen bireylerde ilk öğünün içeriğinin kritik önem taşıdığını hatırlatan Aydın; protein, lif ve sağlıklı yağ dengesinin korunmaması halinde günün ilerleyen saatlerinde iştah krizlerinin kaçınılmaz olacağı konusunda uyardı.
Son yıllarda özellikle aralıklı oruç (intermittent fasting) uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte en sık karşılaştığımız sorulardan biri şu: Kahvaltı yapmadan kilo vermek daha mı kolay? Aslında bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yok. Çünkü kilo vermeyi belirleyen tek bir öğün değil; kişinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitesi, uyku düzeni ve metabolik sağlığıdır. Bu nedenle kahvaltıyı değerlendirmek gerekirken tek başına değil, günün tamamındaki beslenme düzeniyle birlikte ele almak gerekir.
Kilo vermek için birçok insan kahvaltı yapmıyor. Bu durum gerçekten metabolizma hızını ve yağ yakımını etkiler mi? Yıllardır "Kahvaltı yapmazsan metabolizman yavaşlar." düşüncesi doğru kabul edildi. Ancak güncel bilimsel çalışmalar bunun sanıldığı kadar basit olmadığını gösteriyor. Metabolizma hızı; kas kütlesi, yaş, hormonal denge, fiziksel aktivite düzeyi ve günlük toplam enerji alımı gibi birçok faktörden etkileniyor. Dolayısıyla sabah kahvaltı etmemek tek başına metabolizmayı durdurmaz ya da yağ yakımını engellemez. Ancak önemli olan, kahvaltıyı atladıktan sonra günün geri kalanında nasıl beslendiğinizdir. Eğer bu durum öğle ve akşam saatlerinde aşırı açlığa, kontrolsüz porsiyonlara veya yüksek kalorili seçimlere neden oluyorsa, kilo verme süreci olumsuz etkilenebilir.
Bu tarz danışanlarınız mutlaka oluyordur. Ne tavsiye edersiniz? Klinik pratiğimde de bunu sıkça gözlemliyorum. Sabah açlık hissetmediği için kahvaltı yapmadan günü rahatlıkla sürdürebilen danışanlar olduğu gibi, özellikle insülin direnci, reaktif hipoglisemi veya yoğun stres altında çalışan bireylerde kahvaltıyı atlamak akşam saatlerinde ciddi iştah artışına ve tatlı krizlerine yol açabiliyor. Bu nedenle herkes için aynı beslenme modelini önermek yerine, kişinin metabolik yapısına uygun bir plan oluşturmanın çok daha doğru olduğuna inanıyorum.
Özetle, kilo vermede belirleyici olan kahvaltı yapmak ya da yapmamak değil; günün tamamındaki enerji dengesi ve beslenme kalitesidir. Kahvaltı pas geçildiğinde öğle ve akşam öğünlerindeki kan şekeri dengesini ve olası iştah krizleri nasıl yönetilmeli? Kahvaltı yapılmadığında açlık süresi uzar. Özellikle insülin direnci, diyabet veya reaktif hipoglisemisi olan bireylerde bu durum kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir. Bunun sonucunda da ani tatlı isteği, hızlı yemek yeme, büyük porsiyonlar tüketme ve akşam saatlerinde kontrolsüz atıştırmalar görülebilir.
Bu nedenle kahvaltı yapılmıyorsa ilk öğünün içeriği çok daha fazla önem kazanır. İlk öğünde mutlaka; * Kaliteli bir protein kaynağı, * Liften zengin sebzeler, * Sağlıklı yağlar, * Kontrollü miktarda kompleks karbonhidrat bir arada bulunmalıdır.
Yeterli protein almak hem kas kütlesinin korunmasına destek olur hem de tokluk süresini uzatarak sonraki öğünlerde aşırı yeme riskini azaltır. Ayrıca gün boyunca yeterli su tüketimi, düzenli fiziksel aktivite ve öğünlerde protein dağılımının dengeli olması iştah kontrolünü önemli ölçüde destekler. Danışanlarıma da özellikle şunu hatırlatıyorum: Aç kalmayı başarı olarak görmek yerine, açlığı doğru yönetmeyi öğrenmek çok daha sürdürülebilir bir yaklaşımdır.
Kahvaltısız bir beslenme modeli uzun vadede sürdürülebilir ve sağlıklı mı? Bu tamamen kişiye bağlıdır. Sabah doğal olarak açlık hissetmeyen, enerji düzeyi iyi olan ve gün içerisindeki besin ihtiyacını dengeli karşılayabilen sağlıklı bireylerde kahvaltısız beslenme sürdürülebilir olabilir. Ancak aynı durum herkes için geçerli değildir.
Kahvaltı yapmak da kahvaltıyı atlamak da tek başına kilo verdirmez ya da kilo aldırmaz. Önemli olan, seçtiğiniz beslenme modelinin yaşam tarzınıza, sağlık durumunuza ve metabolik ihtiyaçlarınıza uygun olmasıdır. Beslenmede tek bir doğru yoktur. Doğru olan; sürdürülebilir, dengeli ve kişiye özel planlanan bir beslenme modelidir. Çünkü uzun vadede başarıyı sağlayan şey, kısa süreli diyetler değil; yaşamın bir parçası haline gelen sağlıklı alışkanlıklardır.
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