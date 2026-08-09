Kahvaltıyı atlamak daha hızlı kilo verdirmiyor! Uzman isime kulak vermelisiniz...

Kilo vermek için birçok insan kahvaltı yapmıyor. Bu durum gerçekten metabolizma hızını ve yağ yakımını etkiler mi? Yıllardır "Kahvaltı yapmazsan metabolizman yavaşlar." düşüncesi doğru kabul edildi. Ancak güncel bilimsel çalışmalar bunun sanıldığı kadar basit olmadığını gösteriyor. Metabolizma hızı; kas kütlesi, yaş, hormonal denge, fiziksel aktivite düzeyi ve günlük toplam enerji alımı gibi birçok faktörden etkileniyor. Dolayısıyla sabah kahvaltı etmemek tek başına metabolizmayı durdurmaz ya da yağ yakımını engellemez. Ancak önemli olan, kahvaltıyı atladıktan sonra günün geri kalanında nasıl beslendiğinizdir. Eğer bu durum öğle ve akşam saatlerinde aşırı açlığa, kontrolsüz porsiyonlara veya yüksek kalorili seçimlere neden oluyorsa, kilo verme süreci olumsuz etkilenebilir.