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Gündem "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu
Gündem

"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu

Yeniakit Publisher
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"En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" belli oldu

Bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 59,4’lük başarı oranıyla ilk sırada yer aldı. Listeye Ak Partili büyükşehir belediye başkanları damga vurdu.

ORC Araştırma’nın "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" anketinin sonuçları belli oldu. 25-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, 25 büyükşehir belediye başkanının performansı 13 bin 600 katılımcının görüşleri doğrultusunda değerlendirildi. Araştırma sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 59,4’lük başarı oranıyla listenin zirvesinde yer aldı.

Çerçioğlu'nu yüzde 57,5’lik başarı oranıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takip ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yüzde 57,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin dördüncü sırasında yüzde 56,9’luk başarı oranıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bulunurken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise yüzde 56,1’lik oranla beşinci oldu.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Körler sağırlar, Birbirini ağırlar.Yoğurtum ekşi diyeni hiç duydunuz,bizde bir laf vardır Zühürt tesellisi.

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

Kamu görevinde "başarı" olarak sunulan icraatlar, aslında o makamın asgari ve zorunlu sorumluluklarıdır. Bir belediye başkanının altyapı hizmeti sunması, sosyal projeler geliştirmesi veya bütçeyi doğru yönetmesi sıra dışı bir başarı değil; o koltuğa seçilmesinin temel sebebidir. Görevini yalnızca olması gerektiği gibi yapan isimlere "en başarılı" ödülleri dağıtmak, görevini yapmayanların yarattığı düşük standartları meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Kamu hizmetinde sorumluluğu yerine getirmek bir lütuf veya kutlanacak bir istisna değil, kamusal bir zorunluluktur. Bu tür listeler ve yapay rekabet alanları, standart ve rutin hizmetleri bile gözde büyütmeye yol açan bir algı yanılsamasından ibarettir. Görevini yapan zaten olması gerekeni yapmıştır; yapmayan ise görevini ihmal etmiştir. Bunun ortası veya "en iyisi" gibi bir derecelendirme kamu mantığına aykırıdır.
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