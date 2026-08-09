Bu detaya aman dikkat: Sigara tüketimi beyni bozuyor! Hafıza merkezini adım adım inceltiyor!

Sigarayı bırakmanın beyin üzerindeki olumsuz etkileri azaltabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Demir, şu önemli tavsiyede bulundu: "Sigarayı bırakan kişilerde korteks yapısında zamanla kısmi toparlanma görülebiliyor. Beyin kendini onarmaya çalışıyor ve sigarayı bırakmak bu süreci destekliyor. Ancak hasarın bir kısmı uzun yıllar sürebiliyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak için en doğru zaman mümkün olan en erken dönemdir."