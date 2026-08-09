'Rusya bir NATO Ülkesine Saldırı Düzenleyebilir'

ABD istihbaratının Rusya'ya ilişkin hazırladığı yeni değerlendirmede, Moskova'nın NATO ülkelerinden birine sınırlı saldırı düzenleme ihtimaline dikkat çekildi. İddiayı kamuoyuna taşıyan Wall Street Journal, değerlendirmelerin ABD'li istihbarat yetkililerine dayandığını bildirdi.

ABD’li yetkililer daha önce farklı bir ihtimal üzerinde duruyordu. Rusya’nın Ukrayna savaşı sürerken NATO’yu kışkırtmayacağı düşünülüyordu.

Ancak son gelişmelerin Washington’daki değerlendirmeleri değiştirdiği bildirildi. Özellikle Ukrayna’nın Rusya içerisindeki saldırıları bu değişimde etkili oldu.

Ukrayna ordusu, Rus askeri tesislerine yönelik saldırılarını artırdı. Petrol tesisleri ve stratejik altyapılar da hedef alındı.

Rapora göre Kremlin yönetimi, artan baskılara farklı şekilde karşılık verebilir. Bu karşılık, NATO’nun caydırıcılığını sınamayı da içerebilir.

Sınırlı saldırı ihtimali

ABD istihbaratının değerlendirmesinde geniş çaplı savaş öncelikli görülmüyor. Bunun yerine sınırlı ve kontrollü operasyonlar öne çıkıyor.

Muhtemel senaryolar arasında siber saldırılar ve sabotajlar bulunuyor. Kimliği belirsiz silahlı grupların kullanılması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

NATO’nun doğu kanadında küçük bir kara harekâtı düzenlenebileceği öne sürülüyor. Böylece ittifakın ortak karşılık iradesinin ölçülmesi hedeflenebilir.

İstihbarat değerlendirmesine göre kısa vadeli saldırı ihtimali düşük seviyede. Ancak riskin 2029 yılına kadar kademeli biçimde artabileceği savunuluyor.

NATO’nun beşinci maddesi sınanabilir

Muhtemel saldırının NATO’nun beşinci maddesini sınayabileceği belirtiliyor. Bu madde, ortak savunma ilkesini güvence altına alıyor.

Bir üyeye yapılan saldırı, bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor. Ancak hibrit saldırılarda ortak karşılığın kapsamı tartışmalı kalabiliyor.

Moskova’nın bu belirsizlikten yararlanabileceği iddia ediliyor. Hedefin, ittifak içerisindeki siyasi görüş ayrılıklarını büyütmek olabileceği belirtiliyor.

Baltık ülkelerinden benzer uyarı

Litvanya yönetimi de Rusya konusunda ayrı bir uyarı yayımladı. Moskova’nın sahte bayrak operasyonları düzenleyebileceği öne sürüldü.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, ele geçirilmiş Ukrayna dronlarına dikkat çekti. Rusya’nın bu dronları Baltık ülkelerine karşı kullanabileceğini söyledi.

Kaunas’a göre amaç NATO içerisindeki birliği zayıflatmak olabilir. Ukrayna’ya verilen desteğin azaltılması da hedeflenebilir.

Kremlin iddiaları reddediyor

Kremlin yönetimi, NATO ülkelerine saldırı hazırlığı yapıldığı iddialarını reddediyor. Moskova, benzer açıklamaların Avrupa’daki silahlanmayı meşrulaştırdığını savunuyor.

Rusya, NATO’nun doğuya doğru genişlemesini kendi güvenliğine tehdit görüyor. Batılı ülkeler ise Rusya’yı Avrupa güvenliğini bozmakla suçluyor.