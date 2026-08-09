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Sağlık
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Kanser hastaları dikkat! Mide ve pankreas kanseri oranı yüksek kan kümeleri tespit edildi

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Giriş Tarihi:

Kanser hastaları dikkat! Mide ve pankreas kanseri oranı yüksek kan kümeleri tespit edildi

Tayvan’da kanser hastalarını ilgilendiren bir araştırmanın sonucu belli oldu.. Yapılan araştırma sonucunda mide ve pankreas kanseri riskinin yüksek olduğu kan kümeleri tespit edildi.

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Foto - Kanser hastaları dikkat! Mide ve pankreas kanseri oranı yüksek kan kümeleri tespit edildi

Tayvan’da yapılan bir araştırmada, Mide ve pankreas kanseri riskinin yüksek olduğu kan kümeleri tespit edildi.

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Foto - Kanser hastaları dikkat! Mide ve pankreas kanseri oranı yüksek kan kümeleri tespit edildi

Mide ve pankreas kanseri, kan kanseri olanlar dikkat! Hastaneden yapılan açıklamada paylaşılan araştırmaya nazaran, kan kümeleri ile kanser riski arasında manalı bir ilgi bulunuyor. Tayvan’da 339 bin 432 kişi üzerinde yapılan çalışma, kan grubu A olan bireylerde mide kanseri insidansının ve mortalitesinin arttığını ortaya koydu. Araştırma, pankreas kanseri riskinin tüm A, B ve AB kan kümelerinde arttığını gösterdi.

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Foto - Kanser hastaları dikkat! Mide ve pankreas kanseri oranı yüksek kan kümeleri tespit edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkan Öztürk Topcu, kan grubu A’nın mide kanseriyle ilişkilendirilmesinin uzun yıllardır bilindiğini aktararak, “Çalışmanın gösterdiği gibi, kan grubu A’nın mide kanseri riski üzerindeki tesiri daha kapsamlı biçimde doğrulanmış oldu. Bu, kanserin erken teşhis ve tedavisinde kıymetli bir ipucu olabilir” sözlerini kullandı.

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Foto - Kanser hastaları dikkat! Mide ve pankreas kanseri oranı yüksek kan kümeleri tespit edildi

Mide kanseriyle bağlı faktörlerden biri olarak “helicobacter pylori” enfeksiyonunu vurgulayan Topcu, enfeksiyonunun, mide kanseri gelişiminde kıymetli bir faktör olduğunu kaydetti. Topcu, özellikle kan grubu A olan bireylerin, enfeksiyona daha hassas olabileceğine işaret ederek, “Ancak, bu ilginin sistemlerini daha güzel anlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği kanaatindeyim” değerlendirmesini yaptı. ‘GENETİK YAPISI, YAŞAM TARZI VE ALIŞKANLIKLAR, RİSKİ ETKİLEYEBİLİYOR’ Kan grubu B’nin pankreas kanseri insidansı ve mortalitesi üzerindeki tesirinin göze çarpıcı olduğunu anlatan Topcu, bulgunun sebebinin hala netleşmediğine dikkati çekti. Topcu, kan kümeleri ile kanser riski arasındaki münasebetin sırf genetik faktörlerden değil, çevresel etmenlerden de etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti: “Kan kümeleri, genetik bir özellik olmanın yanı sıra, çevresel faktörler ve hayat üslubuyla da etkileşime giriyor. Kanser riski, yalnızca kan kümesine dayanarak iddia edilemez. Her bireyin genetik yapısı, hayat biçimi ve alışkanlıkları da bu riski etkileyebiliyor” dedi. Araştırmanın, bulgularının kanserin erken teşhis ve şahsileştirilmiş tedavi metotlarının geliştirilmesinde değerli bir rol oynayabileceğini kaydeden Topcu, “Bu tıp büyük ölçekli çalışmalar, kanserin risk faktörlerini daha güzel anlamamıza yardımcı olabilir ve farklı kanser tiplerinde şahsa özel tedavi yaklaşımlarının gelişmesine imkan sağlayabilir” ifadesini kullandı. Kan kümeleriyle kanser riski arasındaki alakanın, bilhassa Asya üzere genetik farklılıkların yoğun olduğu bölgelerde daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulayarak, “Farklı coğrafyalardaki genetik çeşitlilik, bu tıp araştırmalarda değerli bir rol oynayabilir. Bu sebeple, ABO kan grubu ve kanser arasındaki bağlantıyı daha yeterli anlamak için küresel çapta yapılacak çalışmalar büyük kıymet taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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