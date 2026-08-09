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Yerel 'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'
Yerel

'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'

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'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'

Sosyal medyada Dünya’nın 12 Ağustos’ta 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedeceği ve milyonlarca kişinin ölebileceği saçmalığı gündem oldu.

Sosyal medyada Dünya’nın 12 Ağustos’ta 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedeceği ve milyonlarca kişinin ölebileceği saçmalığı gündem oldu.

NASA, iddialara verdiği yanıtta açık şekilde, “Dünya 12 Ağustos 2026'da yerçekimini kaybetmeyecek” açıklamasını yaptı.

NASA, Dünya'nın yerçekiminin gezegenin devasa kütlesinden kaynaklandığını belirtti.

 

Yerçekiminin ortadan kalkabilmesi için Dünya'nın çekirdeği, mantosu, kabuğu, okyanusları, suları ve atmosferi dahil olmak üzere tüm sisteminin kütlesini kaybetmesi gerektiği ifade edildi.

Bunun aniden gerçekleşmesinin veya belirli bir süre boyunca yaşandıktan sonra Dünya'nın tekrar eski haline dönmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

NASA'ya göre kütlesi bulunan her cisim bir kütleçekim alanı oluşturuyor. Cismin kütlesi arttıkça çekim kuvveti de artıyor.

Dolayısıyla yerçekiminin geçici olarak “açılması” veya “kapatılması” mümkün değil.

 

Söylentiyi desteklemek için kullanılan kütleçekim dalgaları ise uzay-zamanda son derece küçük bozulmalara neden oluyor.

LIGO Gözlemevi, cihazlarının ölçtüğü değişimlerin bir protonun genişliğinden binlerce kat daha küçük olduğunu belirtiyor.

Dolayısıyla bu dalgaların insanları havaya kaldırması veya bir gezegenin yerçekimini devre dışı bırakması mümkün değil.

 

Peki 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekte ne olacak?

12 Ağustos'ta gerçekleşecek tek önemli gökyüzü olayı tam Güneş tutulması olacak.

Tutulmanın tam evresi Grönland, İzlanda, Kuzey Rusya, Atlas Okyanusu, İspanya ve Portekiz'in küçük bir bölümünden izlenebilecek.

Güneş tutulması ayrıca Avrupa'nın geniş bir bölümünde, Kuzeybatı Afrika'da ve Kanada ile ABD'nin bazı kesimlerinde parçalı olarak görülebilecek.

NASA'nın resmi tutulma haritasına göre tam tutulma evresi, en uygun gözlem noktalarında bile iki buçuk dakikadan daha kısa sürecek.

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçerek belirli bölgelerde Güneş ışığını geçici olarak engellemesiyle meydana geliyor.

Ancak tutulma Dünya'nın kütlesini değiştirmiyor ve yerçekimini devre dışı bırakmıyor.

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Yorumlar

Ali

Böyle bir saçmalık olmaz Yaradan yer gök üzerine yemin ediyor Öylesine sağlam bir yapı . Birde bizim şu gazeteciler Yok mu İnterneten biri bir yalan atar bizimkiler üstüne atlar şaşırıyor nasıl manşet yapsınlar. Akıl dışı.

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

Yerçekimi Şalterle Kapatılabilecek Bir Sistem Değildir! Fizik yasalarına göre yerçekimi, kütlesi olan her nesnenin doğal bir özelliğidir. Dünya’nın yerçekimi kuvveti, gezegenimizin sahip olduğu devasa kütleden kaynaklanır. Bir nesnenin kütlesi yok olmadığı sürece ürettiği kütleçekim alanı da ortadan kalkamaz. Dolayısıyla, Dünya'nın yerçekiminin aniden "durması" veya "kapatılması" fiziksel ve teorik olarak imkansızdır. Bu tür iddialar, temel fizik kurallarını tamamen göz ardı etmektedir. Sosyal medyada viral olan "7 saniyelik yerçekimi kaybı" iddiası, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan dijital bir efsaneden ibarettir. Toplumun bu tür asılsız paylaşımlar karşısında panik yapmak yerine, bilgiyi resmi bilimsel kaynaklardan teyit etme alışkanlığı kazanması hayati önem taşımaktadır. Bilimsel gerçekler ışığında, belirtilen tarihte ve sonrasında Dünya’daki yaşamın ve fizik yasalarının olağan seyrinde devam edeceği kesin bir gerçektir.
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