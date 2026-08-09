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Gündem Mersin’de kahreden olay! Çakmak gazı soluduğu öne sürülen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Mersin’de kahreden olay! Çakmak gazı soluduğu öne sürülen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Mersin’de kahreden olay! Çakmak gazı soluduğu öne sürülen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olay büyük üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz 5 yaşındaki M.Ş'nin çakmak gazı soluduğu ileri sürüldü. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuğun durumunu fark eden yakınları harekete geçti.

Hastaneye kaldırıldı

Yakınları tarafından vakit kaybedilmeden Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ş. burada tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri küçük çocuğu hayatta tutabilmek için müdahalede bulundu. Ancak doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki M.Ş. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, olayın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı.

M.Ş'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çocuğun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Jandarma soruşturma başlattı

Jandarma ekipleri de 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Çakmak gazının çocuğun eline nasıl geçtiği ve olayın hangi şartlarda meydana geldiğinin soruşturma kapsamında araştırılması bekleniyor.

Olayla ilgili jandarmanın incelemesi devam ediyor.

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